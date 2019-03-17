Футбол

Глава СПЧ осудил высказывание Погребняка о темнокожих футболистахРИА Новости 08:08

Советник президента по правам человека Михаил Федотов в разговоре с "360" прокомментировал высказывание Павла Погребняка, назвавшего смешной ситуацию, когда темнокожий футболист выходит на поле в футболке национальной команды.
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«Это попахивает расизмом». Глава СПЧ — о словах Погребняка про темнокожих футболистов

Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов в беседе с «360» негативно оценил слова форварда «Урала» Павла Погребняка про темнокожих натурализованных футболистов, выступающих за сборную России.
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«Это попахивает расизмом». Глава СПЧ — о словах Погребняка про темнокожих футболистов

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