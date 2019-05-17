Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставкуКоммерсантъ 10:43

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
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Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку

РИА Новости10:54

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ТАСС09:54

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