Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставкуКоммерсантъ 10:43

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
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Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Коммерсантъ10:43

Павел Климкин и Александр Турчинов подали заявления об отставке

Газета.Ru12:14

Турчинов подтвердил свою отставку

Lenta.ru10:50

Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку

РИА Новости10:54

Турчинов подал в отставку из СНБО и пообещал защищать Украину от России

РБК09:57

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины подал в отставку

ТАСС09:54

СМИ сообщили о планах Турчинова уйти в отставку

RT на русском08:34
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Поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол»

Источник в экстренных службах проинформировал о поступлении сообщения об угрозе взрыва у метро "Сокол" в Москве, передает ТАСС.
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"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
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Собрать группу из 30 активных горожан для завтрашней неформальной встречи в мэрии с главой Екатеринбурга Александром Высокинским не удалось.
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Зеленский хочет начать переговоры с РФ по Донбассу

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Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
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Сборная Чехии разгромила команду Италии в матче чемпионата мира

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Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным «снарядом» — неизвестным объектом, который оставил рваную «рану».
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Конюхов рассказал о трудностях своей экспедиции через океан

Штормовые ветра сопровождали Федора Конюхова большую часть его экспедиции на весельной лодке через океан.
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Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»

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Ролик демонстрирует игровой процесс на новых картах «Полярный» и «Смоленск».
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AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

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Умер лауреат Пулитцеровской премии Герман Воук

Писатель Герман Воук, ставший лауреатом Пулитцеровской премии за военный роман «Бунт на "Кейне"», скончался в возрасте 103 лет, сообщает агентство Associated Press.
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Ксения Бородина не приехала на съемки из-за болезни

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Обновлено в 12:45
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Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

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В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

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«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Брюгге»

Как стало известно "СЭ", в сферу интересов красно-белых попал 26-летний атакующий хавбек "Брюгге" Ханс Ванакен.
Обновлено в 15:28
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Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы Европы

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Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star

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Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын

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Одной из причин послужило избиение супруги Маратом.
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США выставили себя «в неблаговидном свете», введя санкции в отношении специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек», заявили 17 мая в пресс-службе МИД России.
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Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
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Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
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