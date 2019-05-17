Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставкуКоммерсантъ 10:43

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.

Армия и оружие Российские военные помогли обменять десять заложников в Сирии «Состоялся обмен девяти членов незаконных вооруженных формирований на десять граждан Сирии», — говорится в сообщении.

Экономика Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5% По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.

Транспорт Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке "В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.

Экономика Финансовый эксперт назвал способы не разориться в отпуске Финансовый эксперт, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров, рассказал, как правильно планировать бюджет на отпуск, чтобы не потратить слишком много денег.

Политика Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю» Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.

Наука Стратосферный планер Perlan2 протестируют на высоте 27 тысяч метров Стратосферный планер Perlan2 испытают специалисты на высоте 27 тысяч метров, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Происшествия В Волгограде задержали семерых «Свидетелей Иеговы» В Волгограде 16 мая сотрудники ФСБ и полиции задержали не менее семи «Свидетелей Иеговы», сообщается на сайте «Свидетели Иеговы в России».

Технологии Квадрокоптер участников фестиваля «От винта» установит мировой рекорд Квадрокоптер, способный установить мировой рекорд по продолжительности полёта, был продемонстрирован на выставке вертолётной индустрии HeliRussia-2019 участниками Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта», проводимого под эгидой Минпромторга России.

Наука Ученые разгадали тайну египетского пустынного стекла Ученые давно подозревали, что материал имеет метеоритное происхождение, но до недавнего времени не могли установить, как именно произошло пустынное стекло — в результате удара астероида или в результате его взрыва в воздухе.

Общество В Улан-Удэ назревает «мусорный» конфликт "Жест доброй воли" Напомним, "мусорный" оператор приступил к своим обязанностям с 1 апреля по всей Бурятии, в том числе и в Улан-Удэ.

Политика Представитель Зеленского объявил о готовности к диалогу с Россией Член штаба новоизбранного президента Украины Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский готов к диалогу с Россией о неподконтрольным правительству Украины территориям Донбасса.

Политика Крымские народы были депортированы 75 лет назад 18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.

Происшествия В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».

Здоровье Детские загородные лагеря готовят к летней оздоровительной кампании Ведется подготовка к летней оздоровительной кампании в лагере «Океан», где в начале апреля погорело два жилых корпуса на 63 места.

Политика Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.

Интернет AGCM обвиняет Google в злоупотреблении своим положением на рынке По мнению Управления, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Об этом говорится в официальном заявлении AGCM.

Происшествия Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.

Политика Джабаров прокомментировал заявление КМСЕ по правам России в ПАСЕ Ранее 17 мая КМСЕ распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСЕ.