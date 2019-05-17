Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставкуКоммерсантъ 10:43

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку

РИА Новости10:54

Павел Климкин и Александр Турчинов подали заявления об отставке

Газета.Ru12:14

СМИ сообщили о планах Турчинова уйти в отставку

RT на русском08:34

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Коммерсантъ10:43

Турчинов подал в отставку из СНБО и пообещал защищать Украину от России

РБК09:57

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины подал в отставку

ТАСС09:54

Турчинов подтвердил свою отставку

Lenta.ru10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

Обновлено вчера в 05:23
Общество

Мэром Екатеринбурга приостановлено возведение храма Святой Екатерины

Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Российские военные помогли обменять десять заложников в Сирии

«Состоялся обмен девяти членов незаконных вооруженных формирований на десять граждан Сирии», — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено в 15:52
Экономика

Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено в 10:00
Транспорт

Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке

"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
Обновлено в 08:02
Экономика

Финансовый эксперт назвал способы не разориться в отпуске

Финансовый эксперт, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров, рассказал, как правильно планировать бюджет на отпуск, чтобы не потратить слишком много денег.
Обновлено в 22:30
Музыка

Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»

Обновлено в 20:17
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Обновлено в 20:28
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».
Обновлено в 20:48
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Наука

Стратосферный планер Perlan2 протестируют на высоте 27 тысяч метров

Стратосферный планер Perlan2 испытают специалисты на высоте 27 тысяч метров, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Волгограде задержали семерых «Свидетелей Иеговы»

В Волгограде 16 мая сотрудники ФСБ и полиции задержали не менее семи «Свидетелей Иеговы», сообщается на сайте «Свидетели Иеговы в России».
Обновлено в 12:57
Технологии

Квадрокоптер участников фестиваля «От винта» установит мировой рекорд

Квадрокоптер, способный установить мировой рекорд по продолжительности полёта, был продемонстрирован на выставке вертолётной индустрии HeliRussia-2019 участниками Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта», проводимого под эгидой Минпромторга России.
Обновлено в 08:32
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Наука

Ученые разгадали тайну египетского пустынного стекла

Ученые давно подозревали, что материал имеет метеоритное происхождение, но до недавнего времени не могли установить, как именно произошло пустынное стекло — в результате удара астероида или в результате его взрыва в воздухе.
Обновлено вчера в 08:33
Общество

В Улан-Удэ назревает «мусорный» конфликт

"Жест доброй воли" Напомним, "мусорный" оператор приступил к своим обязанностям с 1 апреля по всей Бурятии, в том числе и в Улан-Удэ.
Обновлено в 19:00
Политика

Представитель Зеленского объявил о готовности к диалогу с Россией

Член штаба новоизбранного президента Украины Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский готов к диалогу с Россией о неподконтрольным правительству Украины территориям Донбасса.
Обновлено в 18:20
Политика

Крымские народы были депортированы 75 лет назад

18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено в 17:32
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" со счетом 95:90 в полуфинальном матче "Финала четырех" Евролиги.
Обновлено в 17:09
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

Обновлено в 13:42
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Здоровье

Детские загородные лагеря готовят к летней оздоровительной кампании

Ведется подготовка к летней оздоровительной кампании в лагере «Океан», где в начале апреля погорело два жилых корпуса на 63 места.
Обновлено в 20:40
Политика

Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины

Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Модернизацию российской базы в Сирии заметили со спутника

Обновлено в 10:38
Интернет

AGCM обвиняет Google в злоупотреблении своим положением на рынке

По мнению Управления, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Об этом говорится в официальном заявлении AGCM.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке

Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
Обновлено в 19:51
Политика

Джабаров прокомментировал заявление КМСЕ по правам России в ПАСЕ

Ранее 17 мая КМСЕ распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСЕ.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное