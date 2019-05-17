Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставкуКоммерсантъ 10:43

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
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В СНБО отреагировали на отставку Турчинова

Газета.Ru10:01

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Коммерсантъ10:43

Турчинов подаст в отставку с поста секретаря СНБО

Интерфакс09:35

Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку

РИА Новости10:54

Турчинов подал в отставку из СНБО и пообещал защищать Украину от России

РБК09:57

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины подал в отставку

ТАСС09:54

СМИ сообщили о планах Турчинова уйти в отставку

RT на русском08:34
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
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Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
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Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено вчера в 07:39
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Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале

ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.
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Открыт участок московской Северо-Восточной хорды в районе Метрогородок

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:46
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Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе

В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Происшествия

СМИ получили доклад Росавиации о действиях пилотов сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 11:40
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину

Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Происшествия

Отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности

Обновлено в 05:25
Экономика

Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку

Право на 450 тысяч рублей из бюджета для погашения ипотеки появится при рождении в семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
Обновлено в 05:11
Общество

Уволен директор новосибирской клиники Мешалкина

После задержания Покушалова Караськов неоднократно выступал в защиту своего заместителя, заявляя, что тот не имел отношения не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники.
Обновлено в 00:36
Хоккей

«Салават Юлаев» выменял у «Йокерита» Сакари Маннинена

«Йокерит» обменял нападающего Сакари Маннинена в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба финского клуба.
Обновлено в 09:50
Политика

В ДНР наблюдают ажиотаж на паспорта

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти наблюдают повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:11
Энергетика

«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа

"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская пожалела, что не живет в Америке

Самбурская, комментируя последнее нападение фаната, пожалела, что не находится в Америке, где есть закон, запрещающий приближаться к селебретис более чем на 50 метров.
Обновлено в 11:11
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения

Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Обновлено в 05:09
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Обновлено в 06:15
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

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Транспорт

Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов

На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Энергетика

«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину

Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
Политика

Комитет министров Совета Европы выступил за возвращение России в ПАСЕ

Комитет министров Совета Европы на заседании в Хельсинки выступил за восстановление полноценного сотрудничества с Россией.
Обновлено в 08:34
Общество

Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat

Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
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Политика

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
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Политика

Матвиенко обсудила с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила тему Идлиба на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5

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