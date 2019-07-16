Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеровТАСС вчера в 17:28
Суды по ходатайству следствия арестовали имущество коррупционеров на сумму более 5,3 млрд рублей за первые три месяца этого года. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.
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с чего всё началось
В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера.Известиявчера в 17:02
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Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
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На Украине вступил в силу закон о государственном языке
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В ходе допроса подозреваемый представился албанским властям как Диего Марадона, сообщило местное издание Panorama.
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Политика
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Происшествия
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Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
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Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
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Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Наука
Химики МГУ нашли аналог дорогостоящим автомобильным катализаторам
Ранее для изготовления катализаторов приходилось использовать родий, платину и палладий Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова синтезировали сложный катализатор на основе оксида церия - исследованные оксиды могут заменить дорогостоящие катализаторы, содержащие родий, платину и палладий, сообщается в журнале Applied Surface Science.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Экономика
В России рекордно упали цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
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У Зеленского захотели провести еще одни выборы
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что штаб президента не отрицает возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.
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Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:32
Интернет
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Microsoft готова превратить компьютеры с Windows 10 в полные аналоги смарт-колонок.
Обновлено в 02:02
Политика
Драка возникла на Трубной площади после акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 14:00
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Пользование компьютером и рукоделие препятствуют развитию деменции
Команда выясняла, какие занятия стимулируют умственную деятельность в среднем и пожилом возрасте.
Обновлено вчера в 02:53
Финансы
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Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов.
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Культура
Скончался художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков
Скончался известный художник-постановщик Стален Волков. Он поставил несколько десятков известных советских фильмов.
Обновлено вчера в 20:19
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США предложат России новый договор по ядерному оружию
Обновлено вчера в 19:34
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
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Накануне, 15 июля, в Прикамье выпал град размером с куриное яйцо.
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Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
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Обновлено вчера в 12:20
Общество
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Энергетика
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Газопровод «Северный поток» между Россией и Германией остановили на плановый ремонт до 30 июля.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
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