Экономика

Глава СКР захотел доступ к банковской тайне без судаГоворит Москва 15 июля в 16:52

В интервью «Известиям» Бастрыкин заявил о необходимости внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности».
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с чего всё началось

«Надо вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания»

Только на реализацию нацпроектов в социальной сфере до 2024 года правительством России предусмотрено свыше 6 трлн рублей.
Известия15 июля в 17:02

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Юрист: расширение доступа к банковской тайне нарушит права невиновных

РИА Новостивчера в 06:41

В СК считают, что следствие должно иметь доступ к банковской тайне еще на стадии проверок

ТАСС15 июля в 16:08

Бастрыкин предложил открыть следствию доступ к банковской тайне на стадии проверок

Ведомости15 июля в 19:32

Следователи СК просят доступ к банковской тайне

News.ru15 июля в 16:42

В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда

РЕН ТВ15 июля в 16:10

Бастрыкин: Следователи должны получить доступ к банковской тайне уже на стадии проверок

Эхо Москвывчера в 02:31

Бастрыкин предложил дать следователям доступ к банковской тайне без суда

Известия15 июля в 15:00
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
Гаджеты

Gartner: рынок компьютерных устройств в 2019 году ждёт падение

Аналитическая компания Gartner опубликовала прогноз по мировому рынку компьютерных и мобильных устройств на текущий и последующие годы.
Обновлено в 07:06
Космос

Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве

Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Политика

Идею о конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле

Ранее «Мойка78» писала, что глава СК призвал ввести в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества коррупционеров.
Обновлено вчера в 06:47
Политика

В деле о MH17 найдены новые свидетели

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Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга.
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Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиян

Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено вчера в 12:48
Космос

Роскосмос усомнился в безопасности кораблей Crew Dragon и Starliner

У Роскосмоса есть сомнения по поводу безопасности полетов на американских аппаратах Starliner и Crew Dragon, об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Экономика

Особую экономическую зону намерены создать в Грозном

Министерство экономического развития России разработало проект особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) на территории чеченской столицы.
Обновлено в 05:22
Политика

Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку

На официальном интернет-ресурсе Владимира Зеленского, лидера Украины, была размещена петиция с предложением рассмотреть возможность «выкупа» Крыма у Российской Федерации.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

37-летняя Вера Брежнева показала, как хочет выглядеть в старости

В последние дни в Instagram набрал популярность флешмоб, в рамках которого селебрити и рядовые пользователи социальной сети показывают, как могли бы выглядеть в преклонном возрасте.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Свердловской области тягач БелАЗ протаранил мост

В Свердловской области тягач протаранил опорную балку моста.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве

Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
Обновлено в 07:30
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Меган Маркл пожаловалась Фарреллу на жизнь в королевской семье

Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король лев" рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку

После публикации нового видео с пытками заключенных в ярославской колонии ИК-1 началась проверка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:40
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Экономика

МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2019 году до 1,2%

Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,2% по сравнению с апрельской оценкой 1,6%. Такие данные приводятся в сообщении исполнительного совета фонда по итогам консультаций с РФ 2019 года в соответствии со статьей IV.
Обновлено в 04:48
Финансы

Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей

Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.
Обновлено в 03:30
Происшествия

СК прекратил уголовное преследование певца Александра Новикова

Управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца Александра Новикова, обвинявшегося в хищении денег пайщиков жилого комплекса, который строила компания артиста.
Обновлено в 06:30
Политика

13 из 24 украинских моряков продлили арест

Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.
Обновлено в 06:22
Культура

Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»

Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи

Обновлено в 06:13
Политика

Лавров не верит в восстановление отношений России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг сомнению то, что в обозримом будущем произойдет улучшение американо-российских отношений.
Обновлено в 00:00
Общество

В Подмосковье начали строить заводы агропарка «Сырная долина»

Обновлено в 04:25
Происшествия

Голунов вызван в Следственный комитет

Журналист Иван Голунов приглашён в Следственный комитет, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 05:50
Путешествия

Китайские туристы расхищают один из самых красивых пляжей Владивостока

Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты.
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Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в Крыму

Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Анонсировано начало серийного производства истребителей Су-57

Россия приступает к серийному производству истребителей пятого поколения Су-57, первые поставки состоятся уже в этом году.
Обновлено в 02:51
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