Экономика
Глава СКР захотел доступ к банковской тайне без судаГоворит Москва вчера в 16:52
В интервью «Известиям» Бастрыкин заявил о необходимости внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности».
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с чего всё началось
Только на реализацию нацпроектов в социальной сфере до 2024 года правительством России предусмотрено свыше 6 трлн рублей.Известиявчера в 17:02
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Бастрыкин предложил открыть следствию доступ к банковской тайне на стадии проверок
Ведомостивчера в 19:32
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Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Политика
Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды
Обновлено в 16:26
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Футбол
«РБ Лейпциг» заплатит 25 млн евро за хавбека «Эвертона»
21-летний англичанин переходит в "РБ Лейпциг". Как информирует Sky Sports, стороны согласовали трансфер игрока за 25 миллионов евро.
Обновлено в 15:14
Наука
Алгоритм глубокого обучения исследователей UCI собирает кубик Рубика быстрее человека
Обновлено в 07:51
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере
Позже Каюмов сообщил «РИА Новости», что детей не госпитализировали, информацию о находящихся в реанимации воспитанниках лагеря он назвал слухами.
Обновлено в 16:49
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором
В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Политика
Лавров не ожидает «потепления» в отношениях России и США
Как сообщают "Аргументы и факты", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы развития российско-американских отношений, заявил, что их улучшения в ближайшее время ожидать не стоит.
Обновлено в 17:43
Интернет
Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000
Тут стоит отметить, что код восстановления действует всего 10 минут, и чтобы уложится в этот временной отрезок, потребовалось задействовать 1000 IP-адресов и сделать 200 000 запросов.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Возгорание в гостинице в центре Москвы ликвидировали
"В настоящее время возгорание на кровле здания гостиницы на Мукомольном проезде, 4А, строение 1 ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:04
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Частичное лунное затмение пройдет в ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году
Первые летные испытания российского самолета MC-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14, начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 10:42
Здоровье
Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач
О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено в 13:42
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400
Обновлено в 16:25
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Футбол
«Спартак» купит у «Ростова» Мирзова за 4 млн евро
По информации комментатора, «Ростов» и «Спартак» согласовывают последние детали трансфера за 4 млн евро.
Обновлено в 14:59
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Политика
Дума может обязать росгвардейцев представляться
Вопрос о внесении поправок в закон, касающийся обязанности сотрудников Росгвардии представляться или нет, рассмотрит профильный комитет Госдумы.
Обновлено в 16:12
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы 2019 года для Windows и Mac
Профессионалы испытали антивирусы, написанные в 2019 году для операционных систем Windows и Mac.Ежегодно специалисты тестирую самые популярные среди пользователей антивирусы, выявляя приложения, наиболее хорошо справляющиеся со своей задачей.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Москве в ДТП пострадали пять человек
На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов
Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Экономика
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства
По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено в 11:56
Экономика
Российские миллионеры обогащались в пять раз быстрее в 2018 году
Темпы роста частного капитала в России в прошлом году составили 9 процентов, что почти в пять раз выше общемирового уровня.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире
Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.
Обновлено в 12:16
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
В Петербурге прошла первая репетиция Главного военно-морского парада
В Петербурге во вторник, 16 июля, прошла первая репетиция Главного военно-морского парада, который состоится 28 июля.
Обновлено в 04:27