Происшествия
Глава СКР направил в Шереметьево следователей–криминалистовФорпост Северо-Запад 14:17
В пятницу, 5 мая, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на место ЧП в Шереметьево следователей-криминалистов, имеющих опыт расследования авиапроисшествий.
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Происшествия
Основной причиной гибели людей в самолете в Шереметьево стали пассажиры, спасавшие свой багаж
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Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
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Происшествия
Погибнуть при пожаре самолета в Шереметьево могли 13 человек
По меньшей мере 13 человек могли погибнуть при пожаре в самолете, аварийно севшем в аэропорту Шереметьево.
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Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Шереметьево сгорел самолет имени Мустая Карима
Обновлено в 12:08
Происшествия
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев
"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
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Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
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Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
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Происшествия
В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли
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Баскетбол
«Химки» стартовали с победы в серии с «Астаной»
«Химки» одержали победу над «Астаной» в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 82:59.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Жертвами авиакатастрофы в Шереметьево стали более десяти человек
В результате возгорания и аварийной посадки пассажирского самолета SSJ 100 в столичном аэропорту Шереметьево погибли не менее 13 человек, еще шестеро пострадали.
Обновлено в 13:46
Авто
Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100
Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.
Обновлено в 12:23
Здоровье
В Тюменскую больницу закупят ангиографическую установку за 60 миллионов
Региональный департамент здравоохранения планирует закупить для Тюменской областной больницы №1 в Патрушево ангиографическую установку за 60 млн рублей.
Обновлено в 09:42
Футбол
«Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта»
Еще один мяч был забил игроком «Айнтрахта» Марком Хинтереггером (36) в свои ворота. Единственный гол гостей на счету Филипа Костича (14).
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Происшествия
Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Советские водолазы Балтики стали прообразом для «морских дьяволов» ГРУ
Созданный в СССР отряд подводных диверсантов-разведчиков РОН был сформирован на Балтике и стал прообразом для создания «морских дьяволов» ГРУ.
Обновлено в 11:01
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
Происшествия
У Смольного задержали двух пикетчиков
Обновлено в 12:08
Происшествия
Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
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