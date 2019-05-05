Происшествия

Глава СКР направил в Шереметьево следователей–криминалистовФорпост Северо-Запад 14:17

В пятницу, 5 мая, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на место ЧП в Шереметьево следователей-криминалистов, имеющих опыт расследования авиапроисшествий.
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Имеющие опыт расследования авиакатастров криминалисты центрального аппарата СК направлены в Шереметьево

Телеканал 360°15:37

Глава СК направил криминалистов в Шереметьево, где сел загоревшийся самолет

Аргументы и Факты14:51

Бастрыкин направил на место ЧП в Шереметьево криминалистов

Московский Комсомолец14:14

Глава СКР направил в Шереметьево следователей–криминалистов

Форпост Северо-Запад14:17

Криминалистов центрального аппарата СКР направили в Шереметьево

REGNUM14:10

Бастрыкин направил в «Шереметьево» криминалистов после возгорания самолета

ФАН14:09

Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК в Шереметьево после ЧП с самолетом

РЕН ТВ13:48
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Происшествия

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Обновлено в 15:38
Происшествия

Основной причиной гибели людей в самолете в Шереметьево стали пассажиры, спасавшие свой багаж

Обновлено в 15:53
Происшествия

Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

Обновлено в 13:08
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

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Происшествия

Погибнуть при пожаре самолета в Шереметьево могли 13 человек

По меньшей мере 13 человек могли погибнуть при пожаре в самолете, аварийно севшем в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 14:32
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Шереметьево сгорел самолет имени Мустая Карима

Обновлено в 12:08
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Происшествия

Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП

Обновлено в 15:03
Музыка

Киркоров объяснил Топалову причину отправки Лазарева на «Евровидение»

Обновлено в 11:12
Происшествия

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Кино

«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе

Обновлено в 11:48
Происшествия

Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии

Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия

В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли

Обновлено в 03:49
Баскетбол

«Химки» стартовали с победы в серии с «Астаной»

«Химки» одержали победу над «Астаной» в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 82:59.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Жертвами авиакатастрофы в Шереметьево стали более десяти человек

В результате возгорания и аварийной посадки пассажирского самолета SSJ 100 в столичном аэропорту Шереметьево погибли не менее 13 человек, еще шестеро пострадали.
Обновлено в 13:46
Авто

Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
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Число жертв инцидента в Шереметьево возросло до 13 человек

Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
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Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100

Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.
Обновлено в 12:23
Здоровье

В Тюменскую больницу закупят ангиографическую установку за 60 миллионов

Региональный департамент здравоохранения планирует закупить для Тюменской областной больницы №1 в Патрушево ангиографическую установку за 60 млн рублей.
Обновлено в 09:42
Футбол

«Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта»

Еще один мяч был забил игроком «Айнтрахта» Марком Хинтереггером (36) в свои ворота. Единственный гол гостей на счету Филипа Костича (14).
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Происшествия

Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.
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Армия и оружие

Советские водолазы Балтики стали прообразом для «морских дьяволов» ГРУ

Созданный в СССР отряд подводных диверсантов-разведчиков РОН был сформирован на Балтике и стал прообразом для создания «морских дьяволов» ГРУ.
Обновлено в 11:01
Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Сирия: боевики продолжают готовить наступление на город Хама

Обновлено в 15:30
Происшествия

У Смольного задержали двух пикетчиков

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Происшествия

Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
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