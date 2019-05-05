Глава СКР направил в Шереметьево следователей–криминалистовФорпост Северо-Запад 14:17

В пятницу, 5 мая, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на место ЧП в Шереметьево следователей-криминалистов, имеющих опыт расследования авиапроисшествий.

Происшествия Погибнуть при пожаре самолета в Шереметьево могли 13 человек По меньшей мере 13 человек могли погибнуть при пожаре в самолете, аварийно севшем в аэропорту Шереметьево.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Происшествия В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев "Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.

Происшествия Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».

Баскетбол «Химки» стартовали с победы в серии с «Астаной» «Химки» одержали победу над «Астаной» в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 82:59.

Происшествия Жертвами авиакатастрофы в Шереметьево стали более десяти человек В результате возгорания и аварийной посадки пассажирского самолета SSJ 100 в столичном аэропорту Шереметьево погибли не менее 13 человек, еще шестеро пострадали.

Авто Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер» Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.

Хоккей Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

Происшествия В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100 Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.

Здоровье В Тюменскую больницу закупят ангиографическую установку за 60 миллионов Региональный департамент здравоохранения планирует закупить для Тюменской областной больницы №1 в Патрушево ангиографическую установку за 60 млн рублей.

Футбол «Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта» Еще один мяч был забил игроком «Айнтрахта» Марком Хинтереггером (36) в свои ворота. Единственный гол гостей на счету Филипа Костича (14).

Происшествия Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.

Армия и оружие Советские водолазы Балтики стали прообразом для «морских дьяволов» ГРУ Созданный в СССР отряд подводных диверсантов-разведчиков РОН был сформирован на Балтике и стал прообразом для создания «морских дьяволов» ГРУ.

Политика Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.