Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижалиREGNUM вчера в 17:52
Выступая с лекцией в университете, Бастрыкин упомянул массовое убийство в Керчи (Крым), в результате которого погиб 21 и пострадали 67 человек. Он отметил, что Росляков, подозреваемый в убийстве, испытывал «постоянное унижение» от своих одногруппников.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
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