Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижалиREGNUM вчера в 17:52

Выступая с лекцией в университете, Бастрыкин упомянул массовое убийство в Керчи (Крым), в результате которого погиб 21 и пострадали 67 человек. Он отметил, что Росляков, подозреваемый в убийстве, испытывал «постоянное унижение» от своих одногруппников.
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Студент, убивший 20 человек в керченском колледже, пошёл на преступление из-за унижений со стороны одногруппников

Эхо Москвы02:04

Бастрыкин рассказал о мотивах керченского стрелка

ТАССвчера в 17:48

Глава СК раскрыл причину бойни в керченском колледже

News.ruвчера в 14:44

Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже

РИА Новостивчера в 15:34

Бастрыкин назвал причину массового расстрела в колледже Керчи

Ведомостивчера в 15:29

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

РБКвчера в 16:05

«Унижали из-за поддельных американских джинсов». Бастрыкин — о мотиве студента, устроившего стрельбу в колледже в Керчи

Дождьвчера в 14:31
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:08, Ашберн

«Не мог позволить себе одежду известных брендов». Глава СК РФ назвал причину массового расстрела в колледже в Керчи

КП - Беларусь02:30
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.
Обновлено в 02:23
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке

Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 01:12
Общество

Росстат решил измерять уровень бедности новым способом

Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено вчера в 21:41
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Общество

Названы самые опасные сферы деятельности в России

От воздействия движущихся предметов и деталей механизмов погибла почти четверть работников (23 процента).
Обновлено в 02:01
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Президент Шри-Ланки после терактов решил уволить глав всех спецслужб

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена во вторник заявил, что до конца дня уволит глав всех ведомств, отвечающих за безопасность в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

В Роскачестве рассказали, как испечь качественный кулич

В Роскачестве рассказали, как приготовить вкусный и качественный кулич.
Обновлено в 02:33
Кино

Леонардо Ди Каприо снимется в «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо

Обновлено в 02:53
Экономика

Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Политика

Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства

Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).
Обновлено в 02:16
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Футбол

«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфире

24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».
Обновлено вчера в 13:11
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Политика

Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес

Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль

Иван Краско после своего недавнего развода вернулся жить к предыдущей супруге Наталье Вяль.
Обновлено в 01:54
Кино

Семья Толкина открестилась от фильма о писателе

Обновлено вчера в 23:33
Технологии

В России успешно испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Обновлено в 02:34
Политика

Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку

Обновлено вчера в 23:49
Футбол

«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии

«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Обновлено в 01:13
Хоккей

Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

В Новоселовке боец ВСУ в шутку подорвал сослуживцев в блиндаже

Из-за неудачной шутки с гранатой и алкоголя за прошедшие сутки украинская армия лишилось двух бойцов.
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Рудинштейн рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Пугачевой

Режиссер Марк Рудинштейн рассказал о плохом состоянии здоровья певицы Аллы Пугачевой и актера Армена Джигарханяна.
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие

Вертолеты Ми-35М оборудовали комплексами бортовой обороны «Витебск»

Вертолеты Ми-35М, снабдили бортовыми комплексами обороны (БКО) «Витебск». Боевые машины уже стоят на вооружении ВС России.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Тереза Мэй пригласила Зеленского в Великобританию

Обновлено вчера в 16:13
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