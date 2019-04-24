Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижалиREGNUM вчера в 17:52
Выступая с лекцией в университете, Бастрыкин упомянул массовое убийство в Керчи (Крым), в результате которого погиб 21 и пострадали 67 человек. Он отметил, что Росляков, подозреваемый в убийстве, испытывал «постоянное унижение» от своих одногруппников.
Читать в источнике
Оценить224
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Энергетика
Бюджет выплатит нефтяникам 450 млрд рублей за стабильную цену бензина
В 2019 году правительство выплатит нефтяным компаниям - производителям бензина и дизельного топлива до 450 миллиардов рублей в качестве компенсации за то, что на своих заправках они сдерживают рост цен для конечного потребителя.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Навальный за год потратил на заграничные поездки 47 млн рублей
Пока семья блогера отдыхала в Египте, с кошелька было выведено 3 биткоина — свыше 1,3 миллиона рублей.
Обновлено в 04:50
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Бывшая жена отсудила у Грудинина две трети имущества
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери
Семья певицы устраивает поминальную церемонию, но поминки было решено провести раньше, 23 числа.
Обновлено вчера в 06:22
Здоровье
Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram
Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
Обновлено вчера в 15:57
Политика
МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков
Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Шойгу пригрозил НАТО ассиметричным ответом на действия у границ России
Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил НАТО об ассиметричных мерах в ответ на действия альянса у российских границ.
Обновлено в 05:20
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Поставки С-400 в Турцию запланированы на июль
Обновлено в 05:20
Наука
Видеоигры не вредят социальному развитию детей
Новое продольное исследование, проведенное в Норвегии, было посвящено тому, как видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено вчера в 01:24
Авто
«Яндекс.Драйв» запустит первый сервис каршеринга в Казани
Обновлено в 02:52
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Здоровье
Эксперты рассказали, когда стоит обратиться к психологу
На практике уже не раз было доказано, что психологам удалось спасти людям жизнь.
Обновлено в 03:26
Экономика
«Акрон» в 1 квартале увеличил выпуск минеральных удобрений на 4%
Группа "Акрон" в 1 квартале 2019 года увеличила выпуск минеральных удобрений на 4% - до 1 645 тыс. т. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4%. Общий выпуск товарной продукции вырос на 2%, до 1 936 тыс. тонн, сообщает компания.
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Шоу-бизнес
Попавшая в психбольницу Бритни Спирс заверила, что у нее все хорошо
Американская певица Бритни Спирс, которую ранее поместили в клинику душевного здоровья, сообщила в Instagram, что у нее все хорошо, и поклонникам не стоит о ней волноваться.
Обновлено в 05:23
Политика
Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Обновлено в 03:52
Общество
В школах введут две новые должности
Министерство просвещения России опубликовало проект постановления, в котором прописаны две новые должности для российских школ – «ведущий учитель» и «старший учитель».
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
Чистая прибыль Heineken в I квартале выросла на 15%
Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken по итогам первого квартала 2019 года выросла в годовом выражении на 15%, до 299 миллионов евро, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16