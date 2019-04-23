Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижалиREGNUM вчера в 17:52
Выступая с лекцией в университете, Бастрыкин упомянул массовое убийство в Керчи (Крым), в результате которого погиб 21 и пострадали 67 человек. Он отметил, что Росляков, подозреваемый в убийстве, испытывал «постоянное унижение» от своих одногруппников.
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Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
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Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство
Врачи опасаются, что беременная герцогиня может столкнуться с большими проблемами накануне родов.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Контролируемый взрыв прогремел возле кинотеатра на Шри-Ланке
Оказалось, полицией был произведен контролируемый взрыв устройства, которое прикрепили к мотоциклу и оставили возле кинотеатра «Савой».
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Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности России преодолеть американскую систему ПРО
Россия обладает средствами для преодоления системы противоракетной обороны США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.
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Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
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Обновлено вчера в 23:30
Кино
Леонардо Ди Каприо может сыграть в новом фильме Гильермо дель Торо
Актер Леонардо Ди Каприо ведет переговоры со студией Fox Searchlight об участии в съемках фильма "Аллея кошмаров" от режиссера Гильермо дель Торо.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Tesla выпустит электрокар без руля и аккумулятор на 1,6 млн км
Обновлено в 03:34
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Футбол
Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико»
Защитники "Атлетико" Диего Годин и Филипе Луис собираются покинуть клуб этим летом, когда истечет срок их контрактов, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 23:25
Кино
Семья Толкина выступила против байопика о жизни писателя
Издание считает, что решение семьи Толкина дистанцироваться от фильма может иметь под собой и коммерческие обоснование – родственники писателя не смогли «приобщиться» к огромным сборам трилогии «Властелин колец» Питера Джексона, так как сам Толкин еще в 1969 году продал права на экранизацию за 100 тысяч фунтов стерлингов, чтобы расплатиться с налогами.
Обновлено в 02:53
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Транспорт
Глава ГИБДД предложил приравнять детей к прицепам
Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил обязать водителей, в салоне автомобиля которых находятся дети, двигаться со скоростью на 20 км/ч медленнее, чем предписано знаками и ПДД.
Обновлено в 02:00
Общество
Местные чиновники выступили против вывоза мусора из Москвы в Архангельскую область
Мусор из Москвы планируют сжимать в брикеты и вывозить в Архангельскую область.
Обновлено в 04:02
Общество
В РЖД показали новый вагон купе с душем, сейфом и холодильником
В каждом вагоне есть душевая кабина, холодильник и микроволновка, в купе — сейфы, регуляторы температуры, розетки и USB-разъёмы.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Вышинский назвал ложью и манипуляцией обвинения СБУ в свой адрес
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
Обновлено в 03:06
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 63,88 рубля. Курс евро повысился на 11 копеек и составил 71,61 рубля.
Обновлено в 03:02
Гаджеты
Meizu представила официально новый флагманский смартфон Meizu 16s
Китайская компания Meizu представила своим поклонникам новый флагманский смартфон Meizu 16, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи
Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
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Происшествия
Обыски проходят в мэрии Якутска
В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
В России разработали уникальный комплекс для защиты от торпед
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения на 772 миллиарда рублей
Счетная палата России обнаружила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 миллиарда рублей в 2018 году, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 02:25
Политика
Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга.
Обновлено в 03:29
Общество
В школах введут должность «старший учитель»
Должность «старший учитель» предложено учредить в российских школах, сообщается в опубликованном на сайте нормативно-правовых актов проекте Минпросвещения РФ.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22