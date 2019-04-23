Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижалиREGNUM вчера в 17:52

Выступая с лекцией в университете, Бастрыкин упомянул массовое убийство в Керчи (Крым), в результате которого погиб 21 и пострадали 67 человек. Он отметил, что Росляков, подозреваемый в убийстве, испытывал «постоянное унижение» от своих одногруппников.
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Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже

РИА Новостивчера в 15:34

Бастрыкин рассказал о мотивах керченского стрелка

ТАССвчера в 17:48

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

РБКвчера в 16:05

Бастрыкин: Студент, убивший 20 человек в керченском колледже, пошёл на преступление из-за унижений от одногруппников

Эхо Москвы02:04

Бастрыкин назвал причину массового расстрела в колледже Керчи

Ведомостивчера в 15:29

Глава СК раскрыл причину бойни в керченском колледже

News.ruвчера в 14:44

«Унижали из-за поддельных американских джинсов». Бастрыкин — о мотиве студента, устроившего стрельбу в колледже в Керчи

Дождьвчера в 14:31
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 04:37, Ашберн

«Не мог позволить себе одежду известных брендов». Глава СК РФ назвал причину массового расстрела в колледже в Керчи

КП - Беларусь02:30
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы

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Политика

Ким Чен Ын отказался попробовать каравай

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Шоу-бизнес

Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство

Врачи опасаются, что беременная герцогиня может столкнуться с большими проблемами накануне родов.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Контролируемый взрыв прогремел возле кинотеатра на Шри-Ланке

Оказалось, полицией был произведен контролируемый взрыв устройства, которое прикрепили к мотоциклу и оставили возле кинотеатра «Савой».
Обновлено в 01:36
Армия и оружие

Шойгу заявил о готовности России преодолеть американскую систему ПРО

Россия обладает средствами для преодоления системы противоракетной обороны США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Кино

Леонардо Ди Каприо может сыграть в новом фильме Гильермо дель Торо

Актер Леонардо Ди Каприо ведет переговоры со студией Fox Searchlight об участии в съемках фильма "Аллея кошмаров" от режиссера Гильермо дель Торо.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Мать приставила нож к горлу ребенка на улице в Подмосковье

Обновлено в 01:44
Авто

Tesla выпустит электрокар без руля и аккумулятор на 1,6 млн км

Обновлено в 03:34
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Футбол

Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико»

Защитники "Атлетико" Диего Годин и Филипе Луис собираются покинуть клуб этим летом, когда истечет срок их контрактов, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 23:25
Кино

Семья Толкина выступила против байопика о жизни писателя

Издание считает, что решение семьи Толкина дистанцироваться от фильма может иметь под собой и коммерческие обоснование – родственники писателя не смогли «приобщиться» к огромным сборам трилогии «Властелин колец» Питера Джексона, так как сам Толкин еще в 1969 году продал права на экранизацию за 100 тысяч фунтов стерлингов, чтобы расплатиться с налогами.
Обновлено в 02:53
Культура

Умер создатель клипов для Киркорова и Преснякова Сергей Дубровский

Обновлено в 02:54
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Транспорт

Глава ГИБДД предложил приравнять детей к прицепам

Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил обязать водителей, в салоне автомобиля которых находятся дети, двигаться со скоростью на 20 км/ч медленнее, чем предписано знаками и ПДД.
Обновлено в 02:00
Общество

Местные чиновники выступили против вывоза мусора из Москвы в Архангельскую область

Мусор из Москвы планируют сжимать в брикеты и вывозить в Архангельскую область.
Обновлено в 04:02
Общество

В РЖД показали новый вагон купе с душем, сейфом и холодильником

В каждом вагоне есть душевая кабина, холодильник и микроволновка, в купе — сейфы, регуляторы температуры, розетки и USB-разъёмы.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Вышинский назвал ложью и манипуляцией обвинения СБУ в свой адрес

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
Обновлено в 03:06
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 63,88 рубля. Курс евро повысился на 11 копеек и составил 71,61 рубля.
Обновлено в 03:02
Гаджеты

Meizu представила официально новый флагманский смартфон Meizu 16s

Китайская компания Meizu представила своим поклонникам новый флагманский смартфон Meizu 16, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:12
Здоровье

Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи

Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Происшествия

Обыски проходят в мэрии Якутска

В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

В России разработали уникальный комплекс для защиты от торпед

Обновлено вчера в 23:16
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения на 772 миллиарда рублей

Счетная палата России обнаружила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 миллиарда рублей в 2018 году, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 02:25
Политика

Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга.
Обновлено в 03:29
Общество

В школах введут должность «старший учитель»

Должность «старший учитель» предложено учредить в российских школах, сообщается в опубликованном на сайте нормативно-правовых актов проекте Минпросвещения РФ.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика

За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
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