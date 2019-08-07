Футбол

Глава «Шальке» приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизмеBookmaker-ratings.ru 04:49

Глава совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис приостановил работу в клубе из-за его обвинений в расизме. Функционер приостановит работу в клубе на 3 месяца, после чего вернется на должность.
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Глава «Шальке» на 3 месяца приостановил свою деятельность в клубе после обвинений в расизме

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