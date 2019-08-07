Футбол
Глава «Шальке» приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизмеBookmaker-ratings.ru 04:49
Глава совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис приостановил работу в клубе из-за его обвинений в расизме. Функционер приостановит работу в клубе на 3 месяца, после чего вернется на должность.
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Политика
В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева
Обновлено в 11:47
Политика
Госдума расследует вмешательство Запада в российские выборы
Фракция «Единая Россия» поддержит предложение оппозиции о создании комиссии по расследованию случаев влияния ряда западных стран на российские выборы.
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Политика
Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины
В ходе встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность, что Крым будет присоединен к Украине "и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом".
Обновлено в 10:21
Экономика
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров
По информации красноярского Лесопожарного центра, в среду в Красноярском крае действует 110 лесных пожаров на общей площади 859 006 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 002 гектаров.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном
Пассажирка остановила автобус, который попал в ДТП в Долгопрудном. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 09:33
Происшествия
Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов
В феврале мать-одиночка из Хабаровска возвращалась из Кургана с двумя сыновьями, после того как им сделали операцию в Центре им. Илизарова.
Обновлено в 11:21
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Технологии
Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в стартап против списываний
Softline Venture Partners, корпоративный венчурный фонд Softline, сообщил об инвестициях в размере 20 млн рублей в компанию ProctorEdu.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции
Автобус с гражданами России попал в аварию в Турции, неподалёку от Аланьи.
Обновлено в 05:40
Авто
Hyundai анонсировала премьеру нового хэтчбека Hyundai i10
Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение своего самого маленького хэтчбека Hyundai i10 третьего поколения.
Обновлено в 03:29
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Политика
"Ты дошел до края, верховный!" Отец морпеха ВСУ требует от Зеленского встать на колени
Обновлено в 08:55
Общество
Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге
Обновлено в 10:56
Энергетика
Нефть Brent не удержалась на $60 за баррель
За прошлую неделю нефть Brent потеряла в цене 9%, понедельник, 5 августа, «мировой эталон» завершил ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 11:39
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Авто
Составлен рейтинг самых популярных праворульных автомобилей в России
Эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных среди российских автолюбителей машин с правым рулём.
Обновлено в 11:07
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону
Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено в 09:14
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
В Кабуле прогремел мощный взрыв
На западе столицы Афганистана прогремел мощный взрыв. Местные телеканалы демонстрируют клубы дыма, поднимающиеся над частью Кабула.
Обновлено в 02:09
Футбол
Коутиньо отказался переходить в «Тоттенхэм» на правах аренды
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отказался переходить в «Тоттенхэм».
Обновлено в 10:06
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39