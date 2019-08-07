Глава совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис приостановил работу в клубе из-за его обвинений в расизме. Функционер приостановит работу в клубе на 3 месяца, после чего вернется на должность.

Глава «Шальке» приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизме

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Политика Зюганов рассказал о миллиардах для организаторов протестов в Москве Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на расследовании фактов финансирования из-за рубежа организаторов протестов в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

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Происшествия Участковый из Уфы погиб во время прямого эфира в Instagram Уфимский полицейский попал в смертельное ДТП во время прямой трансляции в Instagram — его машина врезалась в припаркованную на обочине фуру, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Здоровье Минздрав нашел больше всего ВИЧ-инфицированных в Сибири и на Урале Половина из новых ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2018 году, проживают в 15 регионах Сибири и Урала, пишет РБК со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник» Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Наука Учёные рассказали о влиянии кофе и алкоголя на сон Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США пришли к выводу, что компоненты кофе снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний.

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Политика Пушков назвал отставку Хантсмана логичной Российский сенатор Алексей Пушков 6 августа в своем Twitter прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.

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Здоровье Мэр Москвы заявил о необходимости ИИ для онкодиагностики Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта для диагностики онкологических заболеваний.

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