Футбол
Глава «Шальке» приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизмеBookmaker-ratings.ru 04:49
Глава совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис приостановил работу в клубе из-за его обвинений в расизме. Функционер приостановит работу в клубе на 3 месяца, после чего вернется на должность.
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Политика
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На тюменской ферме тысяча свиней погибла от удара током
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Политика
Зюганов рассказал о миллиардах для организаторов протестов в Москве
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на расследовании фактов финансирования из-за рубежа организаторов протестов в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.
Обновлено в 06:47
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МИД РФ назвал сумму долга Украины перед странами СНГ
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Наука
Учёные рассказали о влиянии кофе и алкоголя на сон
Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США пришли к выводу, что компоненты кофе снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний.
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Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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Пушков назвал отставку Хантсмана логичной
Российский сенатор Алексей Пушков 6 августа в своем Twitter прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 20:55
Экономика
Walt Disney сократил прибыль в третьем финквартале на 51%
В расчете на акцию чистая прибыль сократилась до $0,79 до $1,95, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 03:12
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
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Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 05:40
Здоровье
Мэр Москвы заявил о необходимости ИИ для онкодиагностики
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта для диагностики онкологических заболеваний.
Обновлено в 08:20
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика
Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Открытое горение в битумном хранилище в Дзержинском ликвидировано
Пожарные потушили открытый огонь в бытовках и битумном хранилище в Дзержинском, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:56
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Космос
«Тепловые прожекторы» охладят города без затрат энергии
Революционная система охлаждения зданий создана специалистами из Университета штата Нью-Йорк в Баффало.
Обновлено вчера в 06:10
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Снявшая обручальное кольцо Глюкоза впервые высказалась о разводе
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Обновлено в 06:46
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
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Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
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Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер
Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.
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Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
Обновлено в 03:19
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56