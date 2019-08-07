Глава совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис приостановил работу в клубе из-за его обвинений в расизме. Функционер приостановит работу в клубе на 3 месяца, после чего вернется на должность.

Глава «Шальке» приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизме

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Армия и оружие Столкновения на юге Йемена: погибли 20 хуситов Вооруженные силы Йемена заявили об убийстве 20 повстанцев-хуситов во время столкновений на юге страны, об этом 7 августа сообщает Anadolu Ajansi.

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Политика В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.

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Происшествия Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".

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Транспорт В Твери уволили сразу всех водителей трамваев В посте утверждается, что 5-6 августа все водители трамваев были уволены «по соглашению сторон».