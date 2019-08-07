Футбол

Глава «Шальке» приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизмеBookmaker-ratings.ru 04:49

Глава совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис приостановил работу в клубе из-за его обвинений в расизме. Функционер приостановит работу в клубе на 3 месяца, после чего вернется на должность.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глава «Шальке» на 3 месяца приостановил свою деятельность в клубе после обвинений в расизме

Sport24.ru04:13

Президент «Шальке-04» отстранен от работы из-за расистских высказываний

Газета.Ru04:48

Глава набсовета «Шальке» временно уйдет с поста из-за расистского заявления

РИА Новости04:13

Глава набсовета «Шальке» покинул пост после высказываний в адрес африканцев

Чемпионат04:27

Председатель совета директоров «Шальке» временно покинул пост из-за обвинений в расизме

Матч ТВ05:19

Глава «Шальке» Клеменс Теннис на 3 месяца приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизме

Sports.ru04:33

Президент «Шальке» отстранен от работы на три месяца за высказывание об африканцах

Спорт-Экспресс04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Футбол

Презентацию Алвеса в «Сан-Паулу» посетили 45 тысяч болельщиков

Обновлено в 06:44
Политика

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским

Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Общество

Погодный коллапс придет в четверг в Москву

Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".
Обновлено в 06:10
Здоровье

Как можно предотвратить инсульт, рассказали врачи

Медики уверены, что инсульт может поразить любого человека, вне зависимости от возраста и генетической предрасположенности.
Обновлено в 05:11
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Барановская рассказала об отношениях с Аршавиным

Юлия Барановская рассказала поклонникам, смогла бы она простить Андрея Аршавина, если бы он захотел вернуться к ней, сообщает «Утро.ру».
Обновлено в 05:49
Футбол

«Динамо» предложило 10 млн евро за форварда «Генка»

Форвард "Генка" Мбвана Саматта может усилить атакующую линию московского "Динамо", рапортует L'Equipe.
Обновлено в 06:07
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика

У ведущей «России-1» нашли участок на Рублёвке за $45 млн

Обновлено в 04:49
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 07:02
Происшествия

В петербургском «Пулково» задержали эксгибициониста

В аэропорту «Пулково» за совершение развратных действий задержали пассажира рейса Симферополь — Петербург.
Обновлено в 06:45
Экономика

Ростовская область поучится у Татарстана созданию экономических зон

Ростовская область может поучиться у Татарстана динамике развития бизнеса и созданию новых зон экономического развития на основе цифровой экономики, считает губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Подозреваемый в причастности к убийству Круга признался в преступлении

Обновлено в 06:52
Общество

Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова

Обновлено в 06:34
Технологии

На МАКС-2019 презентуют российский водородный самолёт

Инженеры установили водородный двигатель в корпус небольшого двухместного самолёта «Сигма-4» российского производства, который и покажут на МАКС-2019.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

ФСИН направила комиссию в «Кресты» после сообщений о пытках

Обновлено в 06:05
Армия и оружие

В Ливии уничтожен третий украинский самолет Ил-76

Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо 8-месячного сына Миши

29-летняя Регина Тодоренко стала мамой 5 декабря 2018-го. Телеведущая не спешила выкладывать фотографии со своим наследником.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле

Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика

На Украине объявили имена депутатов новой Верховной рады

На Украине в официальном издании Верховной рады «Голос Украины» опубликовали (.pdf) список депутатов, прошедших в парламент по итогам внеочередных выборов, состоявшихся в июле.
Обновлено в 06:08
Кино

Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей

Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Росгвардейцы обошли всех силовиков по уровню преступности

Высокий прирост преступности зафиксирован среди сотрудников судебных органов — на 118,5%. В полтора раза выросли показатели среди следователей СКР (до 110 преступлений).
Обновлено в 02:07
Здоровье

Дни открытых дверей для женщин проведут в больнице № 13

Чтобы получить консультацию в день открытых дверей предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.
Обновлено в 00:05
Транспорт

В Твери уволили всех водителей трамваев

Обновлено в 04:55
Политика

Сторонники Зеленского назвали кандидатов на пост главы кабмина Украины

Партия Зеленского "Слуга народа" распределила правящие посты в кабмине Украины.
Обновлено в 04:31
Здоровье

В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием

Обновлено вчера в 23:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных и титулованных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый соперник «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное