Футбол
Глава «Шальке» приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизмеBookmaker-ratings.ru 04:49
Глава совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис приостановил работу в клубе из-за его обвинений в расизме. Функционер приостановит работу в клубе на 3 месяца, после чего вернется на должность.
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