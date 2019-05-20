Политика

Глава СБУ подал в отставку в день инаугурации ЗеленскогоСуть событий 03:35

В Киеве в понедельник проходит церемония вступления в должность нового президента страны Владимира Зеленского. Незадолго до этого глава Службы безопасности (Украины) Василий Грицак объявил, что уходит в отставку. Его заявление было опубликовано на сайте ведомства.
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Глава СБУ и его замы объявили об отставке в день инаугурации Зеленского

РБК03:46

Глава Службы безопасности Украины и его заместители подали в отставку

ТАСС02:46

Глава СБУ подал в отставку

РИА Новости03:02

Глава Службы безопасности Украины и все его заместители подали в отставку

Интерфакс03:00

Глава СБУ и его заместители подали в отставку

Коммерсантъ02:54

В Киеве в эти минуты начинается церемония инаугурации Владимира Зеленского

Эхо Москвы03:03

Глава СБУ подал в отставку

RT на русском02:35
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