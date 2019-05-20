Глава СБУ подал в отставку в день инаугурации ЗеленскогоСуть событий 03:35

В Киеве в понедельник проходит церемония вступления в должность нового президента страны Владимира Зеленского. Незадолго до этого глава Службы безопасности (Украины) Василий Грицак объявил, что уходит в отставку. Его заявление было опубликовано на сайте ведомства.

Глава СБУ подал в отставку в день инаугурации Зеленского

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