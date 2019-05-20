Политика

Глава СБУ Грицак подал в отставкуREGNUM 02:41

Сообщение опубликовано 20 мая на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook. «Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
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В Киеве в эти минуты начинается церемония инаугурации Владимира Зеленского

Эхо Москвы03:03

Глава СБУ подал в отставку

РИА Новости03:02

Глава СБУ и его заместители подали в отставку

Коммерсантъ02:54

Глава Службы безопасности Украины и все его заместители подали в отставку

Интерфакс03:00

Глава Службы безопасности Украины и его заместители подали в отставку

ТАСС02:46

Глава СБУ подал в отставку за час до инаугурации Зеленского

Газета.Ru02:41

Глава СБУ подал в отставку

RT на русском02:35
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Политика

Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины

Обновлено в 03:28
Футбол

Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»

Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел предварительные переговоры с туринским "Ювентусом".
Обновлено в 02:48
Политика

Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 16:42
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено вчера в 16:48
Кино

Финал сериала «Игра престолов» сильно разочаровал фанатов

Фанаты "Игры престолов" разочарованы финалом сериала.
Обновлено в 00:44
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Политика

Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде

Обновлено в 03:08
Футбол

Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу

Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов, - приводит слова Итудиса ТАСС.
Обновлено вчера в 18:21
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия

Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства

Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Политика

Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса

Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса, заявив, что они не чужие для Украины.
Обновлено в 03:40
Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении

Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Футбол

Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе после получения двух индивидуальных наград намекнул на возможную смену клуба.
Обновлено вчера в 17:44
Общество

Рабочие сняли на видео белую медведицу с малышами в порту Сабетта

Рабочие сняли на видео белую медведицу с малышами, которые пришли в поисках еды в порт Сабетта в Ямало-Ненецком округе.
Обновлено в 03:06
Кино

Государство подсчитает интернет-зрителей

Сайты и интернет-сервисы, которые показывают фильмы, должны будут передавать информацию о показах и зрителях в единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС), сказано в поправках в закон о поддержке кинематографии, которые подготовило Министерство культуры.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, как достается слава и успех

Певица сообщила, что успех легко не дается, это огромный труд, а порой, и боль.
Обновлено в 03:36
Политика

Зеленский обратился ко всем украинцам на планете

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации в зале Верховной рады обратился ко всем украинцам на планете и назвал национальную идею Украины.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа

Шведская прокуратура запросила у районного суда города Уппсала ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:06
Экономика

Компании РФ выбирают оборудование Китая и Индии вместо европейского

Российские компании в 2019 г. выбирают оборудование стран СНГ, Китая и Индии вместо европейского, сообщается в "Мониторинге экономической ситуации в России" Института Гайдара и РАНХиГС.
Обновлено в 02:34
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Кино

В последней серии 8 сезона «Игры престолов» нашли новый киноляп

Поклонники сериала "Игра престолов" нашли в последней серии восьмого сезона новый киноляп. Видео с конфузом появилось в Twitter.
Обновлено в 03:34
Политика

Бывший глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток – 2».
Обновлено в 00:04
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Обновлено в 03:10
Происшествия

В Боливии арбитр умер от сердечного приступа во время матча

Обновлено в 02:25
Экономика

Счетная палата заявила о медленном исполнении нацпроектов

Самый высокий уровень исполнения расходов в первом квартале года показали четыре нацпроекта — «Здравоохранение» (44,1 процента), «Наука» (20,6 процента), «Демография» (19,4 процента), «Международная кооперация и экспорт» (19,3 процента).
Обновлено в 03:39
Транспорт

В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару

Согласно документу, движение грузовиков по некоторым трассам запретят в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса.
Обновлено вчера в 04:29
Единоборства

Макгрегор опубликовал фото с Овечкиным и подписал его на русском языке

Обновлено в 03:08
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Василий Сергеевич Грицак
Украинский военный деятель
Украинский деятель органов государственной безопасности, Председатель Службы безопасности Украины. Генерал армии Украины. Руководитель Антитеррористического Центра СБУ - первый заместитель Председателя СБУ.
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