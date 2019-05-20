Политика
Глава СБУ Грицак подал в отставкуREGNUM 02:41
Сообщение опубликовано 20 мая на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook. «Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
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Футбол
Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»
Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел предварительные переговоры с туринским "Ювентусом".
Обновлено в 02:48
Политика
Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 16:42
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено вчера в 16:48
Кино
Финал сериала «Игра престолов» сильно разочаровал фанатов
Фанаты "Игры престолов" разочарованы финалом сериала.
Обновлено в 00:44
Политика
Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде
Обновлено в 03:08
Футбол
Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу
Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов, - приводит слова Итудиса ТАСС.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия
Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства
Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Политика
Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса
Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса, заявив, что они не чужие для Украины.
Обновлено в 03:40
Экономика
Центробанк сообщил о росте зарплат в России
Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Футбол
Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе после получения двух индивидуальных наград намекнул на возможную смену клуба.
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Рабочие сняли на видео белую медведицу с малышами в порту Сабетта
Рабочие сняли на видео белую медведицу с малышами, которые пришли в поисках еды в порт Сабетта в Ямало-Ненецком округе.
Обновлено в 03:06
Кино
Государство подсчитает интернет-зрителей
Сайты и интернет-сервисы, которые показывают фильмы, должны будут передавать информацию о показах и зрителях в единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС), сказано в поправках в закон о поддержке кинематографии, которые подготовило Министерство культуры.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, как достается слава и успех
Певица сообщила, что успех легко не дается, это огромный труд, а порой, и боль.
Обновлено в 03:36
Политика
Зеленский обратился ко всем украинцам на планете
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации в зале Верховной рады обратился ко всем украинцам на планете и назвал национальную идею Украины.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа
Шведская прокуратура запросила у районного суда города Уппсала ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:06
Экономика
Компании РФ выбирают оборудование Китая и Индии вместо европейского
Российские компании в 2019 г. выбирают оборудование стран СНГ, Китая и Индии вместо европейского, сообщается в "Мониторинге экономической ситуации в России" Института Гайдара и РАНХиГС.
Обновлено в 02:34
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Кино
В последней серии 8 сезона «Игры престолов» нашли новый киноляп
Поклонники сериала "Игра престолов" нашли в последней серии восьмого сезона новый киноляп. Видео с конфузом появилось в Twitter.
Обновлено в 03:34
Политика
Бывший глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток – 2».
Обновлено в 00:04
Экономика
Счетная палата заявила о медленном исполнении нацпроектов
Самый высокий уровень исполнения расходов в первом квартале года показали четыре нацпроекта — «Здравоохранение» (44,1 процента), «Наука» (20,6 процента), «Демография» (19,4 процента), «Международная кооперация и экспорт» (19,3 процента).
Обновлено в 03:39
Транспорт
В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару
Согласно документу, движение грузовиков по некоторым трассам запретят в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса.
Обновлено вчера в 04:29