Политика

Глава Службы безопасности Украины подал в отставкуЖурналистская правда 02:48

Руководитель украинской Службы безопасности Василий Грицак подал в отставку. В пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) проинформировали о том, что председатель ведомства Василий Грицак подал рапорт главе государства об отставке.
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Глава СБУ и его замы объявили об отставке в день инаугурации Зеленского

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Глава СБУ подал в отставку

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Глава Службы безопасности Украины и его заместители подали в отставку

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