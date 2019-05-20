Политика
Глава Службы безопасности Украины подал в отставкуЖурналистская правда 02:48
Руководитель украинской Службы безопасности Василий Грицак подал в отставку. В пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) проинформировали о том, что председатель ведомства Василий Грицак подал рапорт главе государства об отставке.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени
Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский попросил журналистов называть его по имени и передал привет родителям в Кривой Рог.
Обновлено в 07:49
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор
Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя
Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Томске локализовали крупный пожар на территории лесопилки
Пожар площадью 2 тыс. кв. м на территории лесопилки в Томске локализован, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:15
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Обновлено в 07:15
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Религия
Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.
Обновлено в 08:11
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Роналду случайно ударил чемпионским Кубком сына
Обновлено в 05:40
Авто
Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире
Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Гаджеты
От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и др
Intel является основным поставщиком серверных чипов для китайской компании, Qualcomm предоставляет ей процессоры и модемы для многих своих смартфонов, Xilinx продает программируемые чипы, используемые в сети, а Broadcom является поставщиком коммутационных чипов, еще одного ключевого компонента в некоторых типах сетей.
Обновлено в 06:41
Политика
Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Футбол
«Спартак» поборется с «Зенитом» за вратаря Левашова
Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 07:29
Общество
Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей
Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Кино
Финал «Игры престолов» растащили на мемы
Последняя серия заключительного сезона «Игра престолов» разошлась на мемы.
Обновлено в 07:55
Экономика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 08:30
Авто
В России стартует серийный выпуск электромобилей
Обновлено в 04:20
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Футбол
Нигматуллин: «„Локомотив“ просто не имеет права упускать второе место»
"Локомотив" просто не имеет права упускать второе место.
Обновлено в 05:30
Общество
В этом году в России меняются правила сдачи ЕГЭ
Музаев рассказал, что регионы будут получать по защищенным каналам зашифрованные файлы.
Обновлено в 04:54