Глава СБУ Грицак подал в отставкуНародные новости 02:40

Nation News сообщало, что СМИ назвали первый указ Зеленского на посту президента.

Политика Во время инаугурации Зеленский распустил Раду Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.

Музыка Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения» Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.

Политика Коммунисты пытаются распустить гордуму Екатеринбурга Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.

Происшествия Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.

Происшествия Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.

Политика ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.

Происшествия Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников рассказал, что прокуратура обжаловала приговор по делу об инциденте с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.

Кино Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов» Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.

Общество Два автомобильных моста разрушены на Кубани в результате подтопления Два автомобильных моста разрушены в станице Баговской в результате подтопления в Мостовском районе, спровоцированного обильными осадками, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.

Энергетика Цены на нефть подскочили выше $73 Торги по нефти 17 мая закрылись снижением на 1%. Нефть сорта Brent подешевела в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который прошел 19 мая в Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Футбол У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.

Политика Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.

Гаджеты От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и др Intel является основным поставщиком серверных чипов для китайской компании, Qualcomm предоставляет ей процессоры и модемы для многих своих смартфонов, Xilinx продает программируемые чипы, используемые в сети, а Broadcom является поставщиком коммутационных чипов, еще одного ключевого компонента в некоторых типах сетей.

Музыка Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении» Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».

Авто Volkswagen выпустит в США новый кроссовер Tarek Стоимость модели начинается от 22 тысяч долларов. Для России кроссовер будет выпускаться на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Экономика Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы» В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир.

Политика ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским 17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.

Политика Украина приостановила транзит российской нефти в Евросоюз по «Дружбе» Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Политика Партия Порошенко заявила о готовности к выборам в Верховную раду Напомним: в понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады.

Здоровье Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно «В России более 60% всего объема медицинской помощи оказывается в амбулаторных медицинских организациях первичного звена», — цитирует ТАСС слова из доклада Скворцовой.

Происшествия Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.

Футбол «Краснодар» объявил об уходе Перейры и Каборе «Краснодар» сообщил, что полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе покинут клуб по окончании текущего сезона.