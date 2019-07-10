Политика

Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать виноРБК 08:53

Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии. Видеозапись его выступления опубликована на сайте канала.
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с чего всё началось

Гендиректор «Рустави 2» заявил, что плевать хотел на экспорт вина и «Боржоми» в Россию

Телекомпания "Рустави 2" (Rustavi2) вновь оказалась в центре внимания - на этот раз скандальное заявление сделал гендиректор телеканала Ника Гварамия, заявив, что ему плевать экспорт грузинской продукции в Россию.
Sputnik Грузия09:12

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Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на отказ Путина запрещать вино

РИА Новости18:13

Грузины возмутились обещанием гендиректора «Рустави-2» мочиться в вино

Lenta.ru18:22

«Их передачи - и есть моча сплошным потоком, запах на всю Грузию»: «Экспортёра» разбавленного вина с «Рустави 2» подняли на смех

Царьград18:05

Соцсети в шоке от новых заявлений на «Рустави 2»

Sputnik Грузия14:26

Грузины возмутились обещанием главы «Рустави 2» ссать на вино и минералку

Газета.Ru16:05

Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино

РБК08:53

Директор «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемое в Россию вино и боржоми

Взгляд.ру04:20
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Открыт секрет хамства «Рустави-2»

Вести.UZ09:04
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В апреле 2019 года на II встрече губернаторов Северного форума, состоявшейся в рамках Международного арктического форума, глава Югры Наталья Комарова предложила внедрить проект "IT-стойбище" и в других странах мира.
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Ситуация с энтеровирусной инфекцией обостряется в Хабаровском крае

В Хабаровском крае ситуация с энтеровирусной инфекцией постепенно начинает вызывать беспокойство медиков.
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Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
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Политика

В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой

Обновлено в 12:52
Армия и оружие

В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин»

На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
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В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей

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Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено в 09:53
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

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Политика

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заверила, что российским детям, вызволенным из Ирака, помогут устроиться в детские сады.
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Шоу-бизнес

Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл

Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.
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Политика

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Как сообщает "КиевVласть" со ссылкой на источник в администрации президента Украины, уже в эту пятницу глава страны Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Александра Ткаченко главой Киевской городской администрации.
Обновлено в 16:48
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о подготовке своей команды к сезону-2019/20 и предстоящему старту в нём.
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Общество

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Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Космос

В РАН рассказали, когда во Вселенной найдут «полного двойника» Земли

В ближайшие 10-15 лет ученые найдут "полного двойника" Земли, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
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Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Таксист Uber из города Дурбан Южно-Африканской Республики стал оперным певцом после того, как ролик, в котором были показаны его вокальные возможности, стал вирусным.
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Транспорт

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Последний автомобиль сойдет с конвейера завода в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
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Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
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Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг

Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
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Ника Гварамия
Грузинский юрист
Грузинский юрист и политический деятель, генеральной директор телеканала «Рустави 2», бывший министр Юстиций, а также Науки и Образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
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