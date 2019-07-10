Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать виноРБК 08:53
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии. Видеозапись его выступления опубликована на сайте канала.
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с чего всё началось
Генеральный директор просаакашвилевского телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.Взгляд.ру04:20
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Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в Россию вина и минералку
Комсомольская правда06:48
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