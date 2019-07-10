Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать виноРБК 08:53
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии. Видеозапись его выступления опубликована на сайте канала.
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с чего всё началось
Ведущий авторской программы Георгий Габуния в крайне грязной форме оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику.Sputnik Грузия09:12
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 17:38, Вашингтон
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»
Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено в 13:52
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Спорт
Денисов победил в скрэтче на юниорском ЧЕ по велоспорту на треке
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна
10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Авто
Министр Орешкин поедет из Москвы в Тольятти за рулем Lada XRAY
Глава Минэкономики Максим Орешкин решил доехать на Lada XRAY до Тольятти, где эти машины производят.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Пятерых болгарских детей задержали за изнасилование в Германии
Пятеро подростков в возрасте 12-14 лет стали подозреваемыми по делу об изнасиловании 18-летней девушки в Германии.
Обновлено вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Анастасия Трегубова показала фигуру после родов
Прошло два с половиной месяца после четвертых естественных родов.
Обновлено в 15:00
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Полиция задержала мужа сбежавшей с миллионами кассирши
Обновлено в 09:33
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В Ленобласти нашли останки красноармейцев, погибших в 1940 году
В районе посёлка Медянка Ленинградской области обнаружили останки солдат и офицеров Красной армии, погибших зимой 1940 года.
Обновлено в 13:48
Экономика
В компании «Авилон» заявили, что не планировали покупать «Рольф»
Автодилер "Авилон" не рассматривал и не планирует покупку компании "Рольф", заявили ТАСС в пресс-службе дилера.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:06
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Политика
Конец крымского консенсуса: чем он грозит власти?
Новый консенсус Авторы исследования считают, что на смену крымскому консенсусу приходит новый, постматериалистический консенсус, при котором запрос на гражданские и политические свободы и права человека оказывается важнее, чем материальные потребности.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
Журнал Forbes опубликован список ста самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года.
Обновлено в 14:26
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Футбол
Хаджи выберет свой новый клуб до пятницы
Георге Хаджи, отец полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи, заявил, что сын определится со следующей командой не позднее пятницы, информирует Digi Sport.
Обновлено в 16:11
Хоккей
Ферланд стал игроком «Ванкувера»
Канадский нападающий «Каролины» Майкл Ферланд перешел в «Ванкувер».
Обновлено в 16:55
Авто
Ford прекращает выпуск дизельной версии Transit Connect
Стоимость модели 2020 года выпуска стартует с отметки в 25 570 долларов для грузовой версии с короткой колесной базой и 28 315 долларов для пассажирской версии.
Обновлено в 08:11
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Ленобласти перевернулась машина с 15-летним подростком за рулем
В Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился 15-летний подросток.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов признался, почему до сих пор не женат
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах
В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47