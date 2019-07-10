Ведущий авторской программы Георгий Габуния в крайне грязной форме оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику.

с чего всё началось

Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии. Видеозапись его выступления опубликована на сайте канала.

Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино

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