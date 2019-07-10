Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать виноРБК 08:53
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии. Видеозапись его выступления опубликована на сайте канала.
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с чего всё началось
Телекомпания "Рустави 2" (Rustavi2) вновь оказалась в центре внимания - на этот раз скандальное заявление сделал гендиректор телеканала Ника Гварамия, заявив, что ему плевать экспорт грузинской продукции в Россию.Sputnik Грузия09:12
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:08, Вашингтон
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:08, Вашингтон
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