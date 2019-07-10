Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать виноРБК 08:53
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии. Видеозапись его выступления опубликована на сайте канала.
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с чего всё началось
Ведущий авторской программы Георгий Габуния в крайне грязной форме оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику.Sputnik Грузия09:12
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
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Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
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ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
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Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
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Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе
Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
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«Удинезе» объявил о подписании контракта с Бекао
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Сутки, которые российский МИД дал Лондону на представление конкретных фактов, на основании которых британская сторона заявила об активной роли Sputnik и RT в распространении дезинформации, истекли.
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Лариса Гузеева красноречиво опровергла расставание с мужем
Гузеева решила дать красноречивый ответ на неприятные слухи.
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Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
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Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
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Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником
В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.
Обновлено в 09:18
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«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона
Обновлено в 10:31
Происшествия
Число подозреваемых в деле разбойников из ФСБ возросло до 15
В громком деле московских сотрудников ФСБ, арестованных по обвинению в серии разбойных нападений, количество подозреваемых увеличилось до 15.
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Во время первого теста инженеры планируют испытать подкрыльные крепления, удерживающие ракету, а также изучить эффективность механизма расцепления.
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С мнением американских ученых согласилась и чемпионка мира по фитнес-бикини, фитнес-тренер Ксения Пономарева.
Обновлено в 10:23
Авто
Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС
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Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
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Взрыв прогремел в центре Луганска
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Алена Шишкова удивила поклонников новым имиджем
В комментариях пользователи были приятно удивлены новому имиджу своего кумира.
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Футбол
СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной Уругвая
«Спартак» заинтересовался атакующим полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом, передает Sport24.
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Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
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Новостройки в России подорожали за год на 11%
В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.
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