Политика

Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать виноРБК 08:53

Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии. Видеозапись его выступления опубликована на сайте канала.
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с чего всё началось

Гендиректор «Рустави 2» заявил, что плевать хотел на экспорт вина и «Боржоми» в Россию

Ведущий авторской программы Георгий Габуния в крайне грязной форме оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику.
Sputnik Грузия09:12

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Гендиректор «Рустави 2» нецензурно ответил на слова Путина о санкциях

RT на русском10:35

Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина по санкциям на вино

РИА Новости09:19

Гендиректор «Рустави 2» заявил, что плевать хотел на экспорт вина и «Боржоми» в Россию

Sputnik Грузия09:12

"Валите на Украину и продавайте там этот "Боржоми": Гендиректор "Рустави 2" предложил "альтернативу" торговле с Россией

Царьград11:54

Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино

РБК08:53

Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино, экспортируемое в Россию

Газета.Ru08:27

Директор «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемое в Россию вино и боржоми

Взгляд.ру04:20
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон

Открыт секрет хамства «Рустави-2»

Вести.UZ09:04
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Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
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ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
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Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел

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Интернет

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Путешествия

«Победа» начнет летать на Ближний Восток

Обновлено в 11:47
Происшествия

В Джубге подняли со дна Черного моря затонувший катер «Атолл»

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Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
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Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

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Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne

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Политика

Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT

Сутки, которые российский МИД дал Лондону на представление конкретных фактов, на основании которых британская сторона заявила об активной роли Sputnik и RT в распространении дезинформации, истекли.
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева красноречиво опровергла расставание с мужем

Гузеева решила дать красноречивый ответ на неприятные слухи.
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Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

Обновлено в 08:48
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Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой

Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником

В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.
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«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона

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Происшествия

Число подозреваемых в деле разбойников из ФСБ возросло до 15

В громком деле московских сотрудников ФСБ, арестованных по обвинению в серии разбойных нападений, количество подозреваемых увеличилось до 15.
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Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз опроверг информацию о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" с российской стороны.
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Virgin Orbit готовит ракету LauncherOne к первому тестовому сбросу

Во время первого теста инженеры планируют испытать подкрыльные крепления, удерживающие ракету, а также изучить эффективность механизма расцепления.
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Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС

«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
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Стали известны цены на iPhone следующего поколения

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Меркель в третий раз затрясло на публике

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В комментариях пользователи были приятно удивлены новому имиджу своего кумира.
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Футбол

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Новостройки в России подорожали за год на 11%

В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.
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Ника Гварамия
Грузинский юрист
Грузинский юрист и политический деятель, генеральной директор телеканала «Рустави 2», бывший министр Юстиций, а также Науки и Образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
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