Политика

Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать виноРБК 08:53

Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии. Видеозапись его выступления опубликована на сайте канала.
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с чего всё началось

Гендиректор «Рустави 2» заявил, что плевать хотел на экспорт вина и «Боржоми» в Россию

Ведущий авторской программы Георгий Габуния в крайне грязной форме оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику.
Sputnik Грузия09:12

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Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина по санкциям на вино

РИА Новости09:19

Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не вводить санкции

Газета.Ru13:28

Гендиректор «Рустави 2» нецензурно ответил на слова Путина о санкциях

RT на русском10:35

Соцсети в шоке от новых заявлений на «Рустави 2»

Sputnik Грузия14:26

Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино

РБК08:53

"Валите на Украину и продавайте там этот "Боржоми": Гендиректор "Рустави 2" предложил "альтернативу" торговле с Россией

Царьград11:54

Директор «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемое в Россию вино и боржоми

Взгляд.ру04:20
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Открыт секрет хамства «Рустави-2»

Вести.UZ09:04
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Общество

Шепелев разоблачил отравление Алибасова

Продюсер Бари Алибасов стал новым героем передачи «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 12:39
Интернет

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк

Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Автоколонна с главой Донецкой области попала под обстрел, пишут СМИ

Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко попал под обстрел, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:41
Хоккей

Кудашов стал главным тренером сборной России по хоккею

Вместо Ильи Воробьева пост главного тренера сборной России по хоккею занял его ассистент Алексей Кудашов. А Илья Воробьев стал помощником.
Обновлено в 13:40
Политика

Украина собралась разрешить ЕС и НАТО проводить учения в Чернобыле

Обновлено в 12:48
Транспорт

Движение на Бутовской линии Московского метрополитена восстановлено

Движение поездов восстановлено на Бутовской линии московского метро после сбоя, сообщается в среду в аккаунте столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 07:28
Футбол

Паршивлюк: уважение зарабатывается на поле, а не поцелуями эмблемы

Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца

Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву

Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
Обновлено в 11:17
Музыка

НОТУ запретила участвовать в Евровидении детям, выступавшим в России

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным исполнителям, выступавшим на территории России после 1 января 2014 года, представлять страну на детском музыкально-песенном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 00:35
Общество

Теодор Курентзис переезжает в Санкт-Петербург

Теодор Курентзис переезжает в Санкт-Петербург Дирижер Теодор Курентзис после ухода с поста худрука Пермского театра оперы и балета будет работать в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:21
Гаджеты

Apple запускает массовое производство планшета iPad 7

Radiant Opto-Electronics начала поставки на сборочную линию модулей подсветки для iPad 7. Таким образом сборка нового планшета начнется через несколько дней.
Обновлено в 08:14
Общество

В России решили найти управу на 14-летних живодеров

Обновлено в 12:15
Гаджеты

Стали известны цены на новые iPhone 11

Пока информацию о ценах новые модели iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR, более известные как iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R, раскрыли только для китайского рынка, сообщает astera.ru.
Обновлено в 08:16
Политика

Обиженный чиновник рассказал, как Зеленский яйцами по пианино стучит

Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником. Чиновник заявил, что рассказывал про коррупцию, когда "на него сорвались".
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес

Стоянов рассказал, чего ему бы никогда не простил Олейников

Обновлено в 06:48
Армия и оружие

В Белоруссии осудили воевавшего на стороне ДНР местного жителя

Обновлено в 12:23
Футбол

Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак»

Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский "Спартак". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.
Обновлено в 13:33
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Баскетбол

Клуб НБА «Клипперс» объявил о переходах Леонарда и Джорджа

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" подписал контракты с легкими форвардами Каваем Леонардом и Полом Джорджом.
Обновлено в 14:00
Гаджеты

Nintendo анонсировала консоль Nintendo Switch Lite

Компания Nintendo представила Nintendo Switch Lite. Устройство представляет собой полностью портативную версию консоли Nintendo Switch.
Обновлено в 08:44
Происшествия

К гибели 14 российских подводников могла привести диверсия

Обновлено в 03:21
Теннис

Федерер победил Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, передает ТАСС.
Обновлено в 14:01
Экономика

Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции

Все началось с того, что 8 июля Центробанк опубликовал в 15.00 на своем сайте свежие данные об инфляции, хотя Росстат обычно публикует срочную информацию на своем сайте после 16:00.
Обновлено в 14:08
Наука

Ученые назвали причину интереса людей к моржеванию

Интересно, что участники исследования назвали моржевание также способом уйти от одиночества и найти новых друзей, передает сайт argumenti.ru.
Обновлено вчера в 07:03
Шоу-бизнес

60-летняя мама Тимати прошла 10-дневный танцевальный марафон

Маме рэпера Тимати Симоне Юнусовой очень повезло с творческими наследниками.
Обновлено в 12:41
Политика

Цискаридзе осудил выходку Габунии: «Оскорбил самого себя»

Георгий Габуния оскорбил только самого себя. Цискаридзе напомнил, что для грузинского народа очень важна память родителей, особенно ушедших.
Обновлено в 12:31
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android

Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57
Наука

Черепахи могут прожить полгода почти без кислорода

Ученые узнали, что каймановые черепахи способны прожить до полугода почти без поступающего к ним открытого воздуха.
Обновлено 07 июля в 17:29
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Ника Гварамия
Грузинский юрист
Грузинский юрист и политический деятель, генеральной директор телеканала «Рустави 2», бывший министр Юстиций, а также Науки и Образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
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