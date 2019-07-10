Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать виноРБК 08:53
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии. Видеозапись его выступления опубликована на сайте канала.
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с чего всё началось
Ведущий авторской программы Георгий Габуния в крайне грязной форме оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику.Sputnik Грузия09:12
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
Общество
Шепелев разоблачил отравление Алибасова
Продюсер Бари Алибасов стал новым героем передачи «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 12:39
Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Автоколонна с главой Донецкой области попала под обстрел, пишут СМИ
Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко попал под обстрел, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:41
Хоккей
Кудашов стал главным тренером сборной России по хоккею
Вместо Ильи Воробьева пост главного тренера сборной России по хоккею занял его ассистент Алексей Кудашов. А Илья Воробьев стал помощником.
Обновлено в 13:40
Транспорт
Движение на Бутовской линии Московского метрополитена восстановлено
Движение поездов восстановлено на Бутовской линии московского метро после сбоя, сообщается в среду в аккаунте столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца
Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву
Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
Обновлено в 11:17
Музыка
НОТУ запретила участвовать в Евровидении детям, выступавшим в России
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным исполнителям, выступавшим на территории России после 1 января 2014 года, представлять страну на детском музыкально-песенном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 00:35
Общество
Теодор Курентзис переезжает в Санкт-Петербург
Теодор Курентзис переезжает в Санкт-Петербург Дирижер Теодор Курентзис после ухода с поста худрука Пермского театра оперы и балета будет работать в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:21
Гаджеты
Apple запускает массовое производство планшета iPad 7
Radiant Opto-Electronics начала поставки на сборочную линию модулей подсветки для iPad 7. Таким образом сборка нового планшета начнется через несколько дней.
Обновлено в 08:14
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Обновлено в 12:15
Гаджеты
Стали известны цены на новые iPhone 11
Пока информацию о ценах новые модели iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR, более известные как iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R, раскрыли только для китайского рынка, сообщает astera.ru.
Обновлено в 08:16
Политика
Обиженный чиновник рассказал, как Зеленский яйцами по пианино стучит
Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником. Чиновник заявил, что рассказывал про коррупцию, когда "на него сорвались".
Обновлено в 13:22
Футбол
Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак»
Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский "Спартак". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.
Обновлено в 13:33
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Баскетбол
Клуб НБА «Клипперс» объявил о переходах Леонарда и Джорджа
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" подписал контракты с легкими форвардами Каваем Леонардом и Полом Джорджом.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Nintendo анонсировала консоль Nintendo Switch Lite
Компания Nintendo представила Nintendo Switch Lite. Устройство представляет собой полностью портативную версию консоли Nintendo Switch.
Обновлено в 08:44
Теннис
Федерер победил Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона
Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, передает ТАСС.
Обновлено в 14:01
Экономика
Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции
Все началось с того, что 8 июля Центробанк опубликовал в 15.00 на своем сайте свежие данные об инфляции, хотя Росстат обычно публикует срочную информацию на своем сайте после 16:00.
Обновлено в 14:08
Наука
Ученые назвали причину интереса людей к моржеванию
Интересно, что участники исследования назвали моржевание также способом уйти от одиночества и найти новых друзей, передает сайт argumenti.ru.
Обновлено вчера в 07:03
Шоу-бизнес
60-летняя мама Тимати прошла 10-дневный танцевальный марафон
Маме рэпера Тимати Симоне Юнусовой очень повезло с творческими наследниками.
Обновлено в 12:41
Политика
Цискаридзе осудил выходку Габунии: «Оскорбил самого себя»
Георгий Габуния оскорбил только самого себя. Цискаридзе напомнил, что для грузинского народа очень важна память родителей, особенно ушедших.
Обновлено в 12:31
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57
Наука
Черепахи могут прожить полгода почти без кислорода
Ученые узнали, что каймановые черепахи способны прожить до полугода почти без поступающего к ним открытого воздуха.
Обновлено 07 июля в 17:29