Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать виноРБК 08:53
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии. Видеозапись его выступления опубликована на сайте канала.
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с чего всё началось
Телекомпания "Рустави 2" (Rustavi2) вновь оказалась в центре внимания - на этот раз скандальное заявление сделал гендиректор телеканала Ника Гварамия, заявив, что ему плевать экспорт грузинской продукции в Россию.Sputnik Грузия09:12
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:11, Вашингтон
Политика
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Общество
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Наука
Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг
Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
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Обновлено в 20:38
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СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Здоровье
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Кино
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Авто
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Вице-президент указанной компании по корпоративному и цифровому планированию Майкл О'Брайен в ходе общения с представителями СМИ сообщил, что бренд планирует наладить сборку нового пикапа в США, что позволит избежать 25-процентного налога на ввоз импортных машин.
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Экономика
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Хоккей
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Обновлено в 17:20
Футбол
Ибрагимович признан лучшим игроком года в MLS
Обновлено в 19:46
Здоровье
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Обновлено в 08:12
Политика
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Секретарь городского совета города Борисполь Киевской области Ярослав Годунок подаст в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что тот выгнал его с заседания по причине судимости за разбой (которая уже погашена).
Обновлено в 17:10