Телекомпания "Рустави 2" (Rustavi2) вновь оказалась в центре внимания - на этот раз скандальное заявление сделал гендиректор телеканала Ника Гварамия, заявив, что ему плевать экспорт грузинской продукции в Россию.

с чего всё началось

Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии. Видеозапись его выступления опубликована на сайте канала.

Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино

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