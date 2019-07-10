Политика

Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать виноРБК 08:53

Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии. Видеозапись его выступления опубликована на сайте канала.
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Гендиректор «Рустави 2» заявил, что плевать хотел на экспорт вина и «Боржоми» в Россию

Телекомпания "Рустави 2" (Rustavi2) вновь оказалась в центре внимания - на этот раз скандальное заявление сделал гендиректор телеканала Ника Гварамия, заявив, что ему плевать экспорт грузинской продукции в Россию.
Sputnik Грузия09:12

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Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на отказ Путина запрещать вино

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Газета.Ru16:05

Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино

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Директор «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемое в Россию вино и боржоми

Взгляд.ру04:20
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Открыт секрет хамства «Рустави-2»

Вести.UZ09:04
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Ника Гварамия
Грузинский юрист
Грузинский юрист и политический деятель, генеральной директор телеканала «Рустави 2», бывший министр Юстиций, а также Науки и Образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
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