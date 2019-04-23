Политика

Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставкуКраснодарские известия 08:06

Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
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