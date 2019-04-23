Политика

Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставкуКраснодарские известия 08:06

Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
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Подробнее о событии

Почему ростовские градоначальники не задерживаются на посту? - комментарий политолога

Дон-ТР11:22

Виталий Кушнарев ушел в отставку по собственному желанию

Блокнот Ростов-на-Дону05:48

Председатель «Справедливой России» в Ростовской области прокомментировал уход Виталия Кушнарёва

Donnews.ru10:00

Кушнарев покинул администрацию. Что скажете?

161.ru10:59

Экс-глава Ростова Виталий Кушнарев прокомментировал свою отставку

Don2407:16

Виталий Кушнарев подал в отставку с должности сити-менеджера Ростова

1rnd.ru05:45

Виталий Кушнарев ушел в отставку

Rostof.ru05:45
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Происшествия

В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка

Обновлено в 17:18
Происшествия

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Актриса Людмила Шевель обвинила Олега Янковского в домогательствах

Обновлено в 07:00
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Наука

Мозг компенсирует потерю зрения за счет усиления слуха

На протяжении десятков лет ученые пытались получить ответ на вопрос о том, компенсирует ли мозг потерю одного из пяти внешних чувств за счёт усиления другого — к примеру, начинают ли слепые люди лучше слышать.
Обновлено в 07:10
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Футбол

Футболист «Шинника» мячом сбил летящую утку

Футболист «Шинника» Валерий Цховербов во время матча точным пасом сбил птицу, пролетавшую низко над футбольным полем.
Обновлено в 01:44
Экономика

Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете

Всего за три года доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн рублей выше, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 10:22
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Политика

КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

Обновлено в 05:24
Футбол

«Тоттенхэм» вырвал победу над «Брайтоном»

Обновлено в 16:54
Общество

Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае

Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Гаджеты

Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км

В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено в 14:47
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Общество

Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года

Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
Обновлено в 08:52
Экономика

Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group

Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Футбол

«Лион» хочет приобрести сына Тюрама

"Лион" хочет приобрести у "Генгама" нападающего Маркуса Тюрама.
Обновлено в 17:27
Политика

Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент

Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, заявил о намерении участвовать в парламентских выборах осенью текущего года, сообщил глава парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 16:21
Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Политика

В Раде начали собирать подписи за отставку Парубия

Депутат Верховной рады Украины Валерий Писаренко объявил о сборе подписей за отставку председателя парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:45
Футбол

Самедов тренируется в общей группе «Крыльев Советов»

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов во вторник тренировался в общей группе, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Обновлено в 10:34
Политика

ЦИК Украины обработал 100% протоколов на выборах президента

Обновлено в 10:44
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Здоровье

Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду

Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Театры

Московский театр на Юго-Западе впервые показал «Мастера и Маргариту» в Сухуме

Московский театр на Юго-Западе впервые привез в Абхазию один из лучших своих спектаклей - "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова.
Обновлено в 17:55
Авто

Tesla собирается запустить сервис беспилотного такси в 2020 году

Обновлено в 03:14
Футбол

«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии

"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Футбол

«Барселона» обыграла «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу

Обновлено в 17:27
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