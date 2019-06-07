Чемезов назвал сроки начала поставок С-400 в ТурциюRambler News Service вчера в 14:07

Поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции начнутся через два месяца, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

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Поставки зенитных ракетных систем С-400 в Турцию могут начаться примерно через два месяца, заявил в интервью телеканалу НТВ глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Чемезов назвал сроки начала поставок С-400 в Турцию

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