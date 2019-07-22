с чего всё началось

На докапитализацию Объединенной авиастроительной корпорации потребуется более 300 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Происшествия Пострадавшие при пожаре в Хабаровском крае дети находятся в коме Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, находятся в коме.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Музыка Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.

Армия и оружие Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства Корейское агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил республики сообщило, что самолет ВКС РФ дважды за утро нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Футбол Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы в мире Список самых дорогостоящих спортивных клубов возглавляет "Даллас Ковбойз" из города Арлингтон, США, согласно составленному журналом Forbes рейтингу.

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Игры Mail.ru Group поучаствует в разработке гоночных игр Как выяснили «Ведомости», эта компания договорилась купить одного из самых известных в мире создателей гоночных игр – Slightly Mad Studios (SMS).

Технологии В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.

Происшествия Деньги за домашний арест засветились в ультрафиолете В ходе предварительного следствия было установлено, что госпожа Васильчикова предложила судье Якубаеву за вознаграждение в 1 млн руб. отказать следователю в помещении обвиняемого Жидкова в СИЗО, ограничившись в его отношении домашним арестом.

Экономика Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Происшествия Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании Португальскому форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения за изнасилование женщины десять лет назад в США.

Политика В Великобритании объявят имя нового премьер-министра В Великобритании сегодня объявят имя преемника Терезы Мэй.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Технологии Сотрудникам банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе Пользоваться на рабочем месте смартфонами могут запретить банковским служащим.

Футбол «Ювентус» готовит предложение по Неймару Туринский «Ювентус» попытается приобрести нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Политика Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.

Политика СМИ сообщили о секретных тюрьмах СБУ в Харькове и Краматорске Бывший районный следователь МВД Украины в Донецкой области рассказал агентству на условиях анонимности, что правоохранительные органы занимались похищением людей по приказу и "разнарядке" СБУ.

Происшествия Во Франции нашли подводную лодку, которая затонула больше 50 лет назад Во Франции недалеко от города Тулон на Средиземном море обнаружили подводную лодку Minerve, которая затонула в 1968 году.

Политика Команда Зеленского отказалась от минских соглашений Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.

Футбол Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).