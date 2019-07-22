Экономика
«Ростех» просит вложить в авиацию 300 млрд рублейВек 03:13
На докапитализацию Объединенной авиастроительной корпорации потребуется более 300 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
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О том, что Объединенной авиастроительной корпорации, переходящей под контроль «Ростеха», необходимо более 300 млрд рублей на «окончательное финансовое оздоровление», глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.Forbesвчера в 08:22
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