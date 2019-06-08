Экономика

Глава Росстата рассказал о переходе на big dataREGNUM 06:16

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на ПМЭФ-2019 8 июня заявил глава Росстата Павел Малков.
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Глава Росстата: « Мы готовим ряд проектов по большим данным»

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:40, Ашберн
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«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
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Общество

Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова

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На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, заявил журналистам на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео

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На пресс-конференции по итогам матча Россия – Сан-Марино (9:0) наставник нашей сборной Станислав Черчесов отметил, что главное в этой встрече было сыграть правильно, солидно.
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Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
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В Ставрополе проходит торжественная церемония закрытия Международной студенческой весны стран БРИКС и ШОС.
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Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
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