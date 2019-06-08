Экономика
Глава Росстата рассказал о переходе на big dataREGNUM 06:16
Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на ПМЭФ-2019 8 июня заявил глава Росстата Павел Малков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:40, Ашберн
Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено в 15:20
Спорт
Волейболисты сборной России одержали победу над США в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду США в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Анна Семенович восхитила поклонников фотографией в красном платье
Семнович выложила в Инстаграм изображение, на котором позирует в длинном платье страстного красного цвета с силуэтом русалки.
Обновлено вчера в 04:58
Шоу-бизнес
Александр Васильев назвал певицу Шер «проводником безвкусицы»
Известный историк моды Александр Васильев в студии программы «Все к лучшему», которую ведет Юлия Барановская на «Русском радио», заявил, что некоторые звезды сегодня, к сожалению, стали «проводниками безвкусицы».
Обновлено в 07:48
Происшествия
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе
В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:24
Футбол
Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России
Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба превзошел достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду.
Обновлено в 14:32
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Собчак официально развелась с Виторганом
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:57
Общество
Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Автоспорт
Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 12:44
Политика
На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей
На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, заявил журналистам на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.
Обновлено в 08:35
Наука
75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно
Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео
Ранее, 7 июня, сообщалось, что российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 09:31
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14
Общество
МЧС предупреждает петербуржцев о грозе и граде в воскресенье
Обновлено в 10:31
Футбол
Станислав Черчесов: «Мы правильно сделали, что выбрали Мордовию»
На пресс-конференции по итогам матча Россия – Сан-Марино (9:0) наставник нашей сборной Станислав Черчесов отметил, что главное в этой встрече было сыграть правильно, солидно.
Обновлено в 15:02
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Культура
Международная Студвесна стран БРИКС и ШОС прощается со Ставрополем
В Ставрополе проходит торжественная церемония закрытия Международной студенческой весны стран БРИКС и ШОС.
Обновлено в 13:43
Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Обновлено в 14:27
Политика
Крымский мост поразил делегацию из ЕС
Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Футбол
Тренера сборной Черногории уволили за отказ выйти на матч с Косово
Главного тренера сборной Черногории по футболу Любиша Тумбаковича уволили после того, как он отказался выйти на игру против команды Косово в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.
Обновлено в 07:41
Политика
Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии
Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Политика
Венесуэла создала механизм для расчета с РФ в рублях
Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами на ПМЭФ заявил, что Каракас разработал механизм для расчета в рублях с Москвой.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предъявили обвинение
Ранее Чиков сообщил, что Голунову предъявлено обвинение.
Обновлено в 05:43
Авто
Кредиты с обратным выкупом обеспечивают половину кредитных продаж Skoda
По итогам апреля 2019 года доля выданных Skoda Auto Россия кредитов с обратным выкупом составила 49%.
Обновлено в 10:00