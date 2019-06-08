Глава Росстата рассказал о переходе на big dataREGNUM 06:16

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на ПМЭФ-2019 8 июня заявил глава Росстата Павел Малков.

Глава Росстата рассказал о переходе на big data

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