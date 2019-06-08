Экономика
Глава Росстата рассказал о переходе на big dataREGNUM 06:16
Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на ПМЭФ-2019 8 июня заявил глава Росстата Павел Малков.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия
Журналиста Голунова отправили в больницу
Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Здоровье
В Германии заявили об острой нехватке донорской крови в стране
В Германии может возникнуть острая нехватка донорской крови, если ежегодный тренд на снижение числа доноров не изменится, заявила пресс-служба Немецкого Красного Креста, сообщает 8 июня немецкое издание Die Welt.
Обновлено в 08:47
Политика
Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Общество
В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина
На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Кино
Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды
Обновлено в 01:56
Экономика
ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани
ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
Общество
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Общество
В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн
Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 04:43
Футбол
Буффон намерен вернуться в Серию А
Обновлено в 07:41
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Общество
МЧС предупредило о идущей на Москву грозе
ГУ МЧС по Москве предупредило, что дождь с грозой ожидаются вечером 8 июня в столице, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Происшествия
Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль
Общественный совет при МВД РФ взял на особый контроль ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова, сообщил "Интерфаксу" глава совета, адвокат Анатолий Кучерена.
Обновлено в 09:29
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
Советник президента объяснил моду на русский тренд
Советник президента РФ, заместитель председателя оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков заявил, что русский тренд делает модным в мире антироссийская истерия.
Обновлено в 09:52
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Минтруд объяснил падение рождаемости бедностью россиян
Заместитель министра труда Алексей Вовченко заявил на Петербургском экономическом форуме, что падение рождаемости в России по большей части можно объяснить низкими доходами семей.
Обновлено в 07:30
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Фигуристка Евгения Медведева получила анонимное письмо с угрозами в ее адрес во время турне в Японии.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье
Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Политика
Россия обратилась в суд ООН по поводу Украины
Россия рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении Москвой двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.
Обновлено в 10:44
Политика
Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31