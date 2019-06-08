Экономика

Глава Росстата рассказал о переходе на big dataREGNUM 06:16

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на ПМЭФ-2019 8 июня заявил глава Росстата Павел Малков.
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Росстат начнёт работать с big data

News.ru10:26

Глава Росстата рассказал о переходе на big data

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Глава Росстата: « Мы готовим ряд проектов по большим данным»

Банки.ру08:44

Росстат внедрит в работу big data

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Росстат начнет работать с микроданными и big data

Давыдов.Индекс09:10
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Происшествия

Журналиста Голунова отправили в больницу

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Аэропорт на Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К

Обновлено в 06:01
Теннис

Тим обыграл Джоковича и сыграет с Надалем в финале Roland Garros

Обновлено в 10:04
Здоровье

В Германии заявили об острой нехватке донорской крови в стране

В Германии может возникнуть острая нехватка донорской крови, если ежегодный тренд на снижение числа доноров не изменится, заявила пресс-служба Немецкого Красного Креста, сообщает 8 июня немецкое издание Die Welt.
Обновлено в 08:47
Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта

Обновлено в 10:13
Общество

В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина

На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Кино

Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды

Обновлено в 01:56
Экономика

ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани

ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
Общество

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Общество

В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн

Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Наука

Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Происшествия

СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Подмосковье

Обновлено в 10:04
Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 04:43
Футбол

Буффон намерен вернуться в Серию А

Обновлено в 07:41
Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Общество

МЧС предупредило о идущей на Москву грозе

ГУ МЧС по Москве предупредило, что дождь с грозой ожидаются вечером 8 июня в столице, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Происшествия

Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль

Общественный совет при МВД РФ взял на особый контроль ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова, сообщил "Интерфаксу" глава совета, адвокат Анатолий Кучерена.
Обновлено в 09:29
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Политика

Советник президента объяснил моду на русский тренд

Советник президента РФ, заместитель председателя оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков заявил, что русский тренд делает модным в мире антироссийская истерия.
Обновлено в 09:52
Общество

Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено вчера в 23:03
Экономика

Минтруд объяснил падение рождаемости бедностью россиян

Заместитель министра труда Алексей Вовченко заявил на Петербургском экономическом форуме, что падение рождаемости в России по большей части можно объяснить низкими доходами семей.
Обновлено в 07:30
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Фигуристка Евгения Медведева получила анонимное письмо с угрозами в ее адрес во время турне в Японии.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
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Политика

Россия обратилась в суд ООН по поводу Украины

Россия рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении Москвой двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.
Обновлено в 10:44
Политика

Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Авто

Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель

В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
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