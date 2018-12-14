Экономика

Глава Росрыболовства поделился с Путиным идеей создания рыбной биржи
РБК
вчера в 09:30

В Росрыболовстве хотят создать в России рыбную биржу, чтобы компании реализовывали свою продукцию на российской площадке. Об этом рассказал глава ведомства Илья Шестаков на встрече с президентом Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.
РБКвчера в 09:30

Подробнее о событии

Икра и красная рыба подешевели перед Новым годом

ТВ Центрвчера в 11:46

Глава Росрыболовства предложил создать рыбную биржу

Вечерняя Москвавчера в 10:16

Глава Росрыболовства предложил Путину создать российскую рыбную биржу

Аргументы и Фактывчера в 09:41

Глава Росрыболовства поделился с Путиным идеей создания рыбной биржи

РБКвчера в 09:30

В России в этом году выловили рекордное количество рыбы

Общественное телевидение Россиивчера в 09:14

Путину предложили создать рыбную биржу

Российская газетавчера в 08:22

Росрыболовство предлагает создать в России рыбную биржу

ТАССвчера в 07:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Финансы

Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%

Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено вчера в 07:17
Экономика

Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций за налоговый маневр

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ не давала каких-либо обещаний Белоруссии по выплате компенсаций из-за изменения налогового законодательства в России.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика

У импортеров возникли проблемы со ввозом алкоголя перед Новым годом

Импортеры алкоголя столкнулись с недостатком акцизных марок, а следовательно, и с невозможностью ввезти необходимое количество спиртного в Россию.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика

Правительство России утвердило создание ТОР в Дагестане

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в городском округе «Дагестанские Огни» Республики Дагестан.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

Глава Минприроды предрек дефицит алмазов в России

Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин заявил, что России грозит дефицит алмазов.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика

Минсельхоз: российские томаты по стоимости сравнялись с импортными

Обновлено вчера в 13:55
Финансы

Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным

Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Финансы

Китайская экономика продолжает замедляться

Промышленное производство в КНР в ноябре выросло на 5,4%, тогда как опрошенные Reuters аналитики ждали роста в 5,9%.
Обновлено вчера в 06:40
Экономика

Сбербанк открыл ретейлеру «Лента» кредитную линию на 5 млрд рублей

Сбербанк открыл ретейлеру "Лента" невозобновляемую кредитную линию с лимитом в 5 млрд рублей, говорится в материалах "Ленты".
Обновлено вчера в 12:05
Экономика

«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства

«Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:49
Энергетика

Россия начала закупки газа в Сингапуре

Россия впервые за последние 10 лет импортировала сжиженный природный газ (СПГ), заказчиком выступила госкомпания «Газпром», а топливо доставили из Сингапура.
Обновлено вчера в 12:28
Экономика

Мадуро предложил использовать криптовалюту Petro в расчетах стран АЛБА

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил использовать венесуэльскую криптовалюту Petro для взаимных расчетов стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика

«Башнефть» успешно интегрировалась в состав «Роснефти»

«Башнефть» успешно интегрировалась в состав группы «Роснефть».
Обновлено вчера в 10:23
Экономика

LMVH приобрела оператора отелей Belmond за $3,2 млрд

Общая стоимость акционерного капитала оператора отелей равна $2,6 млрд, а сумма сделки с учетом долгов Belmond составит $3,2 млрд.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика

Фирма из Мичуринска подала в суд на «Россельхозбанк» и выиграла дело

Согласно материалам дела, фирма «АгроТрейд», занимающаяся оптовой торговлей с октября 2017 года, подала иск к «Россельхозбанку», который заблокировал дистанционное обслуживание счета фирмы.
Обновлено вчера в 18:29
Главное