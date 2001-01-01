Энергетика
Глава «Роснефти» ждет высокую волатильность на рынке нефтиТАСС 04:58
Волатильность цен на рынке нефти вырастет в будущем, что объясняется манипулированием и политикой глобального регулятора. Об этом глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.
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Происшествия
На «Дмитровской» вновь пассажир упал под поезд метро
В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что второй за три дня пассажир упал под поезд на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии.
Обновлено в 06:59
Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Лидер группы «На-на» Бари Алибасов впал в кому
Обновлено в 04:43
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков-младший показал три поколения семьи на одном фото
В результате Владимиру Преснякову-младшему удалось сфотографироваться с ним и со своей мамой — Еленой Пресняковой.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Иваново автомобиль врезался в жилой дом
Легковая автомашина врезалась в жилой дом в Иваново, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский попросил у США новые вооружения
По словам американского законодателя, украинский лидер пожаловался на нехватку в вооруженных силах новых систем вооружения.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины
Представления об отставке Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Зеленский внес в Раду 30 мая.
Обновлено в 06:35
Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Футбол
Клубы РПЛ выступили за расширение лиги
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Футбол
Месси заявил, что его сын болеет за «Реал»
Нападающий сборной Аргентины по футболу и испанской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что его сын Матео является болельщиком «Реала».
Обновлено в 02:59
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Общество
Папа Римский Франциск изменил текст молитвы «Отче наш»
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера
СМИ сообщают, что влюбленные все же расстались. Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже больше трех лет, пара воспитывает дочку Лею.
Обновлено в 04:04
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Общество
ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз
Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.
Обновлено в 06:40
Политика
Порошенко потребовал объяснить идею снятия блокады Донбасса
На следующем заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины будет рассмотрен вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса, сообщил после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 03:53
Транспорт
Петербург и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктуры
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона.
Обновлено в 05:26
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Собчак назвала отличие «благородных людей» от «дворняг»
Телеведущая Ксения Собчак перечислила черты «благородного человека», которые отличают его от «дворняги».
Обновлено в 06:32
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Политика
Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму
Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В ФРГ к пожизненному сроку приговорили убившего 85 человек медбрата
Земельный суд в немецком Ольденбурге приговорил к пожизненному заключению бывшего санитара Нильса Хёгеля за убийство 85 пациентов клиник, в которых он работал.
Обновлено в 06:10
Кино
Российская ЛГБТ-сеть потребовала бойкотировать фильм «Рокетмен»
Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен» из‑за удаления из него прокатчиками сцен с гей-сексом и наркотиками.
Обновлено в 05:29
Транспорт
На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс
Обновлено в 03:49