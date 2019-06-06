Энергетика

Глава «Роснефти» ждет высокую волатильность на рынке нефтиТАСС 04:58

Волатильность цен на рынке нефти вырастет в будущем, что объясняется манипулированием и политикой глобального регулятора. Об этом глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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