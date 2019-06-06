Глава «Роснефти» ждет высокую волатильность на рынке нефтиТАСС 04:58

Волатильность цен на рынке нефти вырастет в будущем, что объясняется манипулированием и политикой глобального регулятора. Об этом глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

Происшествия Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.

Футбол Газзаев предложил увеличить количество команд в ФНЛ с 20 до 36 На сегодня в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года.

Происшествия Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Происшествия Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды.

Экономика США вышли на первое место по инвестициям в Россию США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.

Экономика Материнский капитал увеличат в России Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.

Футбол Сборная России отправилась в Саранск на матч против Сан-Марино Сборная России отправилась в Саранск на матч квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.

Энергетика На Украине пожаловались на нехватку средств для закупки газа Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа.

Футбол «Рубин» назначил Шаронова исполняющим обязанности главного тренера «Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.

Происшествия В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.

Кино «Утраченный символ» Дэна Брауна станет сериалом Отмечается, что исполнительным продюсером сериала, взятым на баланс каналом NBC, станет Рон Ховард, режиссёр всех трёх киноадаптаций Брауна.

Политика Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие Мировая энергетика стала заложницей односторонней политической повестки, заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Политика Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Здоровье Скворцова оценила влияние нацпроектов на российскую медицину Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила в среду, 5 июня, что реализация федеральных проектов, за исполнение которых отвечает Минздрав России, должна способствовать скачкообразному повышению качества российской медицины.

Политика Путин назвал двух самых выдающихся россиян Президент России Владимир Путин рассказал на полях ПМЭФ-2019, кого считает самыми выдающимися россиянами.

Политика «Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.

Транспорт Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.

Теннис 17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США.

Политика Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.