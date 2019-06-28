Политика
Глава Рослесхоза подал в отставкуГазета.Ru 07:12
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с чего всё началось
Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, замминистра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик написал заявление на увольнение на имя председателя правительства Дмитрия Медведева. Об этом ТАСС сообщил в пятницу сам Валентик.ТАСС08:28
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Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Футбол
Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов»
Комбаров неоднократно выводил "Спартак" на поле с капитанской повязкой, представлял команду в составе сборной России на ЧМ-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
Обновлено в 08:17
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС
Обновлено в 06:44
Наука
Ученые рассказали, как можно улучшить хорошую память
Обычные улитки раскрыли секрет хорошей памяти у человека, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе
Обновлено в 06:24
Экономика
Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетом
Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Обновлено в 06:26
Общество
Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Политика
Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Политика
В Болгарии предложили лишить трех россиян гражданства
Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров выступил с предложением аннулировать паспорта страны, выданные трем гражданам РФ и одному гражданину Казахстана, так как они не выполнили обязательства, на основании которых им выдали документы, говорится в опубликованном в пятницу заявлении генпрокуратуры балканской страны.
Обновлено в 08:37
Гаджеты
ИИ-алгоритм автопортретов в Xiaomi CC9 Meitu, анонс 2 июля и подробности о серии CC9
Xiaomi опубликовала постер, подтвердив, что 2 июля состоится презентация первых смартфонов под маркой CC — сокращение от Colorful и Creative, которые рассчитаны на молодёжь и стали результатом начавшегося в ноябре прошлого года стратегического партнёрства с компанией Meitu, специализирующейся на телефонах с качественной камерой для автопортретов.
Обновлено в 06:08
Кино
Александр Петров уходит из сериала «Полицейский с Рублевки»
Обновлено в 08:20
Кино
Владимир Машков намерен вернуться в кино
Обновлено в 01:11
Общество
Жителя Архангельской области оштрафовали за комментарий о непристегнутом Путине за рулем
Обновлено в 08:48
Политика
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян
Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.
Обновлено в 07:30
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Политика
Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Обновлено в 07:58
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка
Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Авто
Hyundai адаптирует седаны под клиентов
Глава отдела по глобальной стратегии и дизайну продуктов Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемер рассказал, что вместо того, чтобы полностью отказатья от седанов, для автопроизводителей это более разумный шаг, чтобы адаптировать их в соответствии с предпочтениями клиентов.
Обновлено в 00:40
Общество
Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала
Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 08:40
Политика
Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы
Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.
Обновлено в 04:40
Футбол
РФС опроверг сообщение о госпитализации Никиты Симоняна
Симонян занял пост вице-президента РФС в 1992 году.
Обновлено в 09:05
Политика
Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой
По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Космос
Китайский луноход возобновил исследование обратной стороны Луны
Обновлено вчера в 03:33
Наука
Затяжное счастье
В результате происходит классическое условное научение по Павлову: человек регулярно курит и регулярно испытывает удовольствие (выброс дофамина в итоге дает его через цепочку других веществ).
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери
Обновлено вчера в 07:05