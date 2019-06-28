Политика

Глава Рослесхоза подал в отставкуГазета.Ru 07:12

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Читать в источнике
с чего всё началось

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, замминистра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик написал заявление на увольнение на имя председателя правительства Дмитрия Медведева. Об этом ТАСС сообщил в пятницу сам Валентик.
ТАСС08:28

Подробнее о событии

Глава Рослесхоза, выходец из Карелии, Иван Валентик подал в отставку

Столица на Онего07:18

Глава Рослесхоза и уроженец Карелии Иван Валентик подал в отставку

Карелинформ08:34

Федеральный чиновник из Петрозаводска подал в отставку

Петрозаводск говорит07:35

Глава Рослесхоза подал в отставку

РБК07:28

Заместитель министра Кобылкина подал в отставку

URA.Ru07:36

Глава Рослесхоза подал в отставку

Газета.Ru07:12

Кобылкин: за годы работы Валентика в лесной отрасли достигнуты положительные результаты

ТАСС08:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено вчера в 11:06
Футбол

Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов»

Комбаров неоднократно выводил "Спартак" на поле с капитанской повязкой, представлял команду в составе сборной России на ЧМ-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
Обновлено в 08:17
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС

Обновлено в 06:44
Наука

Ученые рассказали, как можно улучшить хорошую память

Обычные улитки раскрыли секрет хорошей памяти у человека, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе

Обновлено в 06:24
Экономика

Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетом

Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Обновлено в 06:26
Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Политика

Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей

Обновлено в 07:58
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Политика

В Болгарии предложили лишить трех россиян гражданства

Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров выступил с предложением аннулировать паспорта страны, выданные трем гражданам РФ и одному гражданину Казахстана, так как они не выполнили обязательства, на основании которых им выдали документы, говорится в опубликованном в пятницу заявлении генпрокуратуры балканской страны.
Обновлено в 08:37
Гаджеты

ИИ-алгоритм автопортретов в Xiaomi CC9 Meitu, анонс 2 июля и подробности о серии CC9

Xiaomi опубликовала постер, подтвердив, что 2 июля состоится презентация первых смартфонов под маркой CC — сокращение от Colorful и Creative, которые рассчитаны на молодёжь и стали результатом начавшегося в ноябре прошлого года стратегического партнёрства с компанией Meitu, специализирующейся на телефонах с качественной камерой для автопортретов.
Обновлено в 06:08
Кино

Александр Петров уходит из сериала «Полицейский с Рублевки»

Обновлено в 08:20
Кино

Владимир Машков намерен вернуться в кино

Обновлено в 01:11
Общество

Жителя Архангельской области оштрафовали за комментарий о непристегнутом Путине за рулем

Обновлено в 08:48
Политика

В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян

Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.
Обновлено в 07:30
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Политика

Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

Обновлено в 07:58
Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Происшествия

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Авто

Hyundai адаптирует седаны под клиентов

Глава отдела по глобальной стратегии и дизайну продуктов Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемер рассказал, что вместо того, чтобы полностью отказатья от седанов, для автопроизводителей это более разумный шаг, чтобы адаптировать их в соответствии с предпочтениями клиентов.
Обновлено в 00:40
Общество

Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала

Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 08:40
Политика

Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы

Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Фигурант дела «краснодарских каннибалов» получил 13 лет колонии

Обновлено в 08:30
Футбол

РФС опроверг сообщение о госпитализации Никиты Симоняна

Симонян занял пост вице-президента РФС в 1992 году.
Обновлено в 09:05
Политика

Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой

По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Космос

Китайский луноход возобновил исследование обратной стороны Луны

Обновлено вчера в 03:33
Наука

Затяжное счастье

В результате происходит классическое условное научение по Павлову: человек регулярно курит и регулярно испытывает удовольствие (выброс дофамина в итоге дает его через цепочку других веществ).
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери

Обновлено вчера в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное