Валентик в разные годы работал в Росприроднадзоре, Министерстве сельского хозяйства. Он занимает должность замминистра природных ресурсов и экологии - главы Федерального агентства лесного хозяйства с октября 2014 года.

с чего всё началось

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