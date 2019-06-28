Политика
Глава Рослесхоза подал в отставкуГазета.Ru 07:12
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с чего всё началось
Валентик в разные годы работал в Росприроднадзоре, Министерстве сельского хозяйства. Он занимает должность замминистра природных ресурсов и экологии - главы Федерального агентства лесного хозяйства с октября 2014 года.ТАСС08:28
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Политика
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Гаджеты
Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай
"Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.
Обновлено в 11:00
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В России ужесточили наказание для пьяных водителей
Согласно вступившим в силу изменениям, если ДТП повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, максимальное наказание для нетрезвого водителя предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет (ранее до 4 лет).
Обновлено в 02:56
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Форум «Армия-2019» открылся сегодня в Волгоградской области
Волгоградцы, посетившие форум, остались очень довольны, ведь здесь можно было и пострелять, и снаряжение примерить и насладиться боевой мощью российского вооружения.
Обновлено в 10:19
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Ранее сообщалось, что для завершения реконструкции до конца сентября наземный участок Филевской линии будут закрывать по выходным еще семь раз.
Обновлено в 12:07
Общество
ФАН: арабские шейхи вербуют россиянок через соцсети для интим-услуг
Российские средства массовой информации обнаружили тайные биржи труда, где девушек вербуют для сексуальных услуг арабским шейхам.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери
Актер Михаил Ефремов едва держался на ногах у гроба своей матери, народной артистки России Аллы Покровской, которая скончалась в возрасте 81 года.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Политика
Макрон предложил Путину встретиться в «нормандском формате» в июле
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках G20 в Осаке предложил обсудить урегулирование внутриукраинского конфликта на саммите «нормандской четверки» в июле.
Обновлено в 11:35
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
Обновлено в 10:58
Происшествия
Появилось видео подрыва остатков обрушившегося моста около Генуи
В августе 2018 года из-за непогоды и сильного ветра обрушилась часть моста (200 м) на автостраде A-10.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Наука
Инфракрасные камеры помогут судам не столкнуться с косатками
Ученые начали тестировать инфракрасные камеры для обнаружения косаток, сообщается в пресс-релизе Океанографического института в Вудс-Холе.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Происшествия
Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест
Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Общество
Дроздов высказался о запрете держать дома экзотических животных
Телеведущий Николай Дроздов оценил утвержденный в России списке животных, запрещенных к содержанию дома.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Автоспорт
Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии
Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко совершенствует постановку танцев в Лондоне
На днях Дайнеко посетила свою давнюю подругу, которая живет в Лондоне и профессионально занимается одним из современных направлений танца — дэнсхоллом.
Обновлено в 09:23
Политика
Грузины попросили Путина возобновить авиасообщение между странами
Грузинская диаспора в России попросила президента страны Владимира Путина восстановить авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено в 11:35
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46