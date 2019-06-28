Валентик в разные годы работал в Росприроднадзоре, Министерстве сельского хозяйства. Он занимает должность замминистра природных ресурсов и экологии - главы Федерального агентства лесного хозяйства с октября 2014 года.

с чего всё началось

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, замминистра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик написал заявление на увольнение на имя председателя правительства Дмитрия Медведева. Об этом ТАСС сообщил в пятницу сам Валентик.

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