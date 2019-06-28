Политика

Глава Рослесхоза подал в отставкуГазета.Ru 07:12

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС.
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Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, замминистра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик написал заявление на увольнение на имя председателя правительства Дмитрия Медведева. Об этом ТАСС сообщил в пятницу сам Валентик.
ТАСС08:28

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Заместитель министра Кобылкина подал в отставку

URA.Ru07:36

Глава Рослесхоза и уроженец Карелии Иван Валентик подал в отставку

Карелинформ08:34

Кобылкин: за годы работы Валентика в лесной отрасли достигнуты положительные результаты

ТАСС08:33

Глава Рослесхоза подал в отставку

РБК07:28

Глава Рослесхоза, выходец из Карелии, Иван Валентик подал в отставку

Столица на Онего07:18

Глава Рослесхоза подал в отставку

Газета.Ru07:12

Федеральный чиновник из Петрозаводска подал в отставку

Петрозаводск говорит07:35
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Здоровье

«Вы и так все знаете»: пациенты ярославских больниц изучают анкеты

В ходе опроса можно оценить работу врачей, анкеты обещают обработать до 14 августа, после чего в каждом медучреждении назовут лучших, по мнению пациентов, врачей.
Обновлено в 07:54
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Политика

Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 04:36
Политика

Путин дал Мэй ответы по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:11
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Политика

ДНР и ЛНР в Минске передали Медведчуку четырех украинских пленных

Обновлено в 08:09
Общество

Жара во Франции побила абсолютный рекорд

По данным метеорологической службы Франции, в городе Вильвьей в департаменте Гар 28 июня зафиксировали новый абсолютный рекорд жары — 45,1 градуса.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

Две новые подлодки «Лада» построят в Петербурге для ВМФ России

Министерство обороны РФ и АО «Адмиралтейские верфи» заключили контракт на строительство двух новых подводных лодок проекта 677 «Лада».
Обновлено в 07:35
Финансы

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток.
Обновлено в 09:30
Авто

ACEA прогнозирует снижение продаж автомобилей в ЕС в 2019 году

По оценкам ACEA, общий объем продаж автомобилей в ЕС к концу этого года составит чуть более 15 млн единиц.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Политика

Зеленский сделал Героями Украины показанных в «Чернобыле» ликвидаторов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову.
Обновлено в 07:28
Политика

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Авто

Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре

Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Транспорт

Шереметьево подтопило из-за сильных дождей

Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

National Interest: Литва готовится к войне с Россией

Обновлено в 07:51
Футбол

«Крылья Советов» не планируют приглашать Глушакова

Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков не входит в сферу интересов самарского футбольного клуба "Крылья Советов", заявил РИА Новости генеральный директор волжан Виталий Шашков.
Обновлено в 09:02
Политика

Грузия отказалась гарантировать безопасность российских туристов

Тбилиси отказывается предоставлять юридические гарантии безопасности российских туристов в письменном виде.
Обновлено в 08:41
Энергетика

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Кино

Александр Петров покинет сериал «Полицейский с Рублевки»

Обновлено в 09:06
Спорт

Россия обыграла Австралию в Лиге наций

Российские волейболисты обыграли австралийских в стартовом матче волейбольной Лиги наций, который начался сегодня в Брисбене.
Обновлено в 07:26
Политика

СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20

Обновлено в 09:41
Происшествия

Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор

Обновлено в 09:19
Политика

Кадыров отреагировал на слова Путина про предателей

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях.
Обновлено в 07:56
Экономика

Власти хотят контролировать расходы россиян

Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено вчера в 10:10
Общество

На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 07:42
Транспорт

«Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.
Обновлено в 10:04
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