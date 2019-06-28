Политика
Глава Рослесхоза подал в отставкуГазета.Ru 07:12
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с чего всё началось
Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, замминистра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик написал заявление на увольнение на имя председателя правительства Дмитрия Медведева. Об этом ТАСС сообщил в пятницу сам Валентик.ТАСС08:28
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Здоровье
«Вы и так все знаете»: пациенты ярославских больниц изучают анкеты
В ходе опроса можно оценить работу врачей, анкеты обещают обработать до 14 августа, после чего в каждом медучреждении назовут лучших, по мнению пациентов, врачей.
Обновлено в 07:54
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Политика
Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву
Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 04:36
Политика
Путин дал Мэй ответы по «делу Скрипалей»
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Общество
Жара во Франции побила абсолютный рекорд
По данным метеорологической службы Франции, в городе Вильвьей в департаменте Гар 28 июня зафиксировали новый абсолютный рекорд жары — 45,1 градуса.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Две новые подлодки «Лада» построят в Петербурге для ВМФ России
Министерство обороны РФ и АО «Адмиралтейские верфи» заключили контракт на строительство двух новых подводных лодок проекта 677 «Лада».
Обновлено в 07:35
Финансы
Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой
Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток.
Обновлено в 09:30
Авто
ACEA прогнозирует снижение продаж автомобилей в ЕС в 2019 году
По оценкам ACEA, общий объем продаж автомобилей в ЕС к концу этого года составит чуть более 15 млн единиц.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Политика
Зеленский сделал Героями Украины показанных в «Чернобыле» ликвидаторов
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову.
Обновлено в 07:28
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Транспорт
Шереметьево подтопило из-за сильных дождей
Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
National Interest: Литва готовится к войне с Россией
Обновлено в 07:51
Футбол
«Крылья Советов» не планируют приглашать Глушакова
Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков не входит в сферу интересов самарского футбольного клуба "Крылья Советов", заявил РИА Новости генеральный директор волжан Виталий Шашков.
Обновлено в 09:02
Политика
Грузия отказалась гарантировать безопасность российских туристов
Тбилиси отказывается предоставлять юридические гарантии безопасности российских туристов в письменном виде.
Обновлено в 08:41
Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Кино
Александр Петров покинет сериал «Полицейский с Рублевки»
Обновлено в 09:06
Спорт
Россия обыграла Австралию в Лиге наций
Российские волейболисты обыграли австралийских в стартовом матче волейбольной Лиги наций, который начался сегодня в Брисбене.
Обновлено в 07:26
Политика
СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20
Обновлено в 09:41
Политика
Кадыров отреагировал на слова Путина про предателей
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях.
Обновлено в 07:56
Экономика
Власти хотят контролировать расходы россиян
Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч
Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 07:42
Транспорт
«Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была
Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.
Обновлено в 10:04