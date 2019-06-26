Технологии
Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублейИзвестия вчера в 06:05
Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства. Об этом в среду, 26 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ
Российская газетавчера в 05:56
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:44, Вашингтон
Происшествия
Краснокаменских школьниц заставили работать в Китае официантками
Обновлено вчера в 03:44
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения Ан-24 в Бурятии
Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения пассажирского Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:52
Политика
США и Китай прервут торговую войну
Соединенные Штаты не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20, который пройдет на этих выходных в японской Осаке.
Обновлено в 02:10
Происшествия
МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве
МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Армия России поможет Таджикистану на фоне угроз от террористов
Минобороны России и спецслужбы укрепят армию Таджикистана из-за участившихся угроз со стороны банд международных террористов, которые прячутся на территории Афганистана.
Обновлено в 04:43
Футбол
«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето
«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Церемония прощания с актрисой Аллой Покровской началась в Москве
Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской началась в столице, гражданская панихида проходит в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, передает в четверг корреспондент РИАМО.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко вызвали священника в свой загородный дом
Музыкальный продюсер Яна Рудковская обратилась за помощью к священнику, чтобы тот помог изгнать потусторонние силы из её загородного дома.
Обновлено вчера в 14:44
Футбол
«Ливерпуль» подписал 17-летнего голландского защитника
С 17-летним футболистом согласован долгосрочный контракт.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Подозреваемый признался на допросе в убийстве немецкого политика
В совершении убийства немецкого политика Вальтера Любке сознался Штефан Эрнст, сообщает 26 июня немецкое издание Die Welt.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Общество
Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью
Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
Технологии
В России разрешили использовать первый в мире плавучий блок АЭС
Ростехнадзор разрешил эксплуатировать уникальный атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов».
Обновлено в 04:46
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей
Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trus, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.
Обновлено в 04:22
Политика
Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой для США
Кандидат в президенты США от Демократической партии, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает Россию главной геополитической угрозой для своей страны.
Обновлено в 01:48
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. За это решение проголосовали 103 из 110 народных депутатов .
Обновлено в 03:43
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Саша Савельева не придерживается «диеты кормящей матери»
Бывшая вокалистка популярной музыкальной группы «Фабрика» Саша Савельева сообщила, что не придерживается «диеты кормящей матери».
Обновлено в 03:53
Общество
Из Сергиева Посада сделают Ватикан
Власти запланировали ее вывести на международный уровень и приравнять ее к таким религиозным центрам, как Ватикан для католиков.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова ответила чиновнице, призвавшей рожать, а не учиться
Мария Кожевникова отметила, что, хотя у молодых здоровье и лучше, но возникает вопрос – что будут делать молодые мамы без образования с детьми, которых, кстати, тоже учить и обеспечивать надо.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:59