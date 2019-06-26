Технологии
Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублейИзвестия вчера в 06:05
Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства. Об этом в среду, 26 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.
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Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ
Российская газетавчера в 05:56
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
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РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Происшествия
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".
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В центре Екатеринбурга в аварию попала правительственная машина
Во время аварии в центре Екатеринбурга перевернулась машина. Об этом «URA.RU» рассказали очевидцы произошедшего.
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В США скончался актер из сериала «Альф»
В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
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Общество
Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
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Армия и оружие
В ФСВТС сообщили об успешных испытаниях С-400 в Китае
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Происшествия
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Обновлено вчера в 21:49
Музыка
Музыканты Scorpions оценили видео пермского балалаечника
Музыкант поделился «необычным исполнением» песни «К черту эту гордость!».Затем балалаечника заметила группа с мировым именем – Queen.
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Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью
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Обновлено вчера в 09:17
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
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Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Ирина Шейк чрезмерно увлеклась спортом
Судя по всему, после разрыва с актером Брэдли Купером модель Ирина Шейк только добавила себе популярности и стала востребованной, как никогда раньше.
Обновлено в 01:44
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено вчера в 07:58
Здоровье
Дефицит врачей в Алтайском крае превысил 50%
Напомним, ситуация с дефицитом медработников в Алтайском крае, как и во многих других сибирских регионах, вызывает серьёзную озабоченность.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
У Станицы Луганской началось разведение сил
В ЛНР надеются, что процесс разведения сил и средств у Станицы Луганской будет завершен.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено вчера в 08:37
Путешествия
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено вчера в 08:42
Футбол
Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
Обновлено в 01:44
Транспорт
«Аэрофлот» повышает топливные сборы
Авиакомпания "Аэрофлот" повышает с 1 июля размер топливного сбора. Это касается некоторых внутренних и международных рейсов.
Обновлено вчера в 19:03
Технологии
В России появится сервис оценки риска по стилю вождения
Сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля в России появится в 2021 году, с его помощью страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе рабочей группы национальной технологической инициативы «Автонет».
Обновлено в 00:15
Экономика
Грузинская валюта обвалилась до исторического минимума
Стоимость грузинской национальной валюты лари упала до исторического минимума после того, как президент РФ Владимир Путин закрыл авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено 25 июня в 12:27
Хоккей
Луонго объявил о завершении карьеры
Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за Айлендерс, Ванкувер и Флориду.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Минный тральщик ВМС Японии столкнулся с сухогрузом
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Патрушев призвал ОДКБ эффективнее бороться с афганским наркотрафиком
«Особое значение приобретает повышение эффективности антитеррористической и антинаркотической деятельности ОДКБ и адаптация антинаркотической операции «Канал» к нынешнему уровню наркоугрозы, исходящей с афганского направления», — приводит РИА Новости слова Патрушева.
Обновлено в 02:12