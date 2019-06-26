Google в России грозит штраф до 700 тысяч рублей3DNews 07:36

В настоящее время к ФГИС подключены операторы поисковых систем «Яндекс», «Спутник», Mail.ru, Rambler. Что касается Google, то эта компания, как сообщается, не обеспечивает должную фильтрацию запрещённого в России контента. А поэтому IT-гиганту грозит штраф в размере до 700 тысяч рублей.

Google в России грозит штраф до 700 тысяч рублей

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