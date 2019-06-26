Технологии
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом 700 тыс. рублейDP.RU 06:42
Роскомнадзор может оштрафовать компанию Google на 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства, заявил в среду глава ведомства Александр Жаров.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:33, Вашингтон
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Кристина Романова спровоцировала слухи о второй беременности
Кристина Романова опубликовала в Instagram фотографию, спровоцировав слухи о второй беременности.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Музыка
Пластинка Брэдли Купера и Леди Гаги стала самой продаваемой в мире
Альбом с саундтреками к фильму «Звезда родилась», которые исполнили Леди Гага и Брэдли Купер, был продан тиражом в 6 миллионов экземпляров и стал самым продаваемым, сообщает издание Variety.
Обновлено в 11:37
Происшествия
В Крыму утонули двое российских десантников
Обновлено в 05:55
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Вартапетов: «Есть надежда, что тяжелой травмы Айртон избежал»
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии защитника красно-белых Айртона.
Обновлено в 14:03
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров
Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Гаджеты
В Intel придумали, как противостоять успехам AMD
В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Российские военные специалисты покинули Венесуэлу
Россия вывозит из Венесуэлы специалистов, которые в течение последних месяцев оказывали техническую помощь стране в обслуживании военной техники, сообщили в среду РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле.
Обновлено в 12:40
Экономика
Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд
В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Общество
Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
Обновлено в 13:43
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Политика
Делегации шести стран заявили о желании покинуть ПАСЕ после возвращения России
Делегации семи стран-членов ПАСЕ в среду, 26 июня, заявили о совместных действиях в ответ на безусловное подтверждение полномочий и возвращение всех прав в Ассамблее российской делегации, сообщает Европейская правда.
Обновлено в 15:03
Экономика
Биткоин обновил рекорд за полтора года
Биткоин впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, прибавив более чем 13 процентов за сутки, свидетельствуют данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Общество
Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней
Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39
Политика
Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана
Обновлено в 14:34
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Общество
Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей
Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери
Врачи запрещают следователям Ленинградской области допрашивать старшего сына бывшего хоккеиста Максима Соколова по делу об убийстве его матери, передает ТАСС.
Обновлено в 11:15
Политика
Дорог высокого качества в России по-прежнему мало, отметил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что дорог высокого качества в России по-прежнему мало.
Обновлено в 07:24
Музыка
Трагически погиб бывший гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:19
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
29-летний сын Нагиева уже считает себя стариком
Обновлено в 14:14