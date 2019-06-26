Общество
Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублейИзвестия 06:05
Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства. Об этом в среду, 26 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Политика
Путин пожаловался на плохие дороги в России
В России мало дорог высокого качества, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Энергетика
В РАНХиГС спрогнозировали рост цен на бензин в России
Хестанов назвал текущее решение российских властей отказаться от сдерживания цен на бензин первым шагом к таким последствиям.
Обновлено в 08:32
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика
Путин выразил обеспокоенность нелегальными перевозками людей в РФ
Российский президент Владимир Путин обеспокоен наличием нелегальных перевозок людей в России.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев впервые стал дедушкой
Известный российский актер Александр Семчев впервые стал дедушкой. У его первого внебрачного сына Павла родилась дочка.
Обновлено в 08:00
Политика
Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
Обновлено в 07:55
Политика
Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
Совет Федерации одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:13
Происшествия
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Общество
Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья
Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Общество
Ученые предсказали гибель тысяч европейцев от аномальной июньской жары
Климатолог из Потсдамского университета Стефан Рамсторф назвал жаркую погоду "тихой убийцей", напомнив, что в 2003 году в аналогичных условиях скончались 70 тысяч европейцев, а во время прошлогоднего лета в Германии умерла как минимум тысяча человек.
Обновлено в 05:58
Политика
В ПАСЕ поставили условия России для возвращения
Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Происшествия
2-летний ребенок двое суток провел в квартире с мертвым отцом
В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня пробыл в квартире рядом с телом умершего отца.
Обновлено в 01:24
Театры
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал обращение актеров МХАТ
Президент страны не занимается назначением художественных руководителей театров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 июня в ходе встречи с журналистами.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича
Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 03:53
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Происшествия
Reuters узнал о краже Китаем данных у крупнейших ИT-компаний мира
Связанные с Китаем хакеры смогли проникнуть в сети крупнейших технологических компаний, сообщает Reurters со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:18
Экономика
Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине
Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 02:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала фанатам о решении сменить цвет волос
Ксения Собчак опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где рассказала о решении сменить цвет волос.
Обновлено в 02:33
Футбол
Сколько «Спартак» заплатит за Романьоли
Как сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, Романьоли обойдётся "красно-белым" в 2-2,5 миллиона евро.
Обновлено в 09:08
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Происшествия
Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом
В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:48
Политика
В России стремительно растет число дел об оскорблении власти
В России множится число возбужденных полицией административных дел о неуважении к власти.
Обновлено в 08:59
Здоровье
В Ивановской области принята программа развития детского здравоохранения
Власти Ивановской области утвердили программу развития детского здравоохранения до 2024 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые вышла в свет после родов
В марте на свет появился первенец Саши Савельевой. Звездная мама полностью сосредоточилась на долгожданном малыше.
Обновлено в 09:00