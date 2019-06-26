Экономика

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублейИзвестия 06:05

Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства. Об этом в среду, 26 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.
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Глава Роскомнадзора сообщил о грозящем Google штрафе в 700 тыс. руб

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Жаров пригрозил Google штрафом в 700 тыс. руб. за снижение фильтрации трафика

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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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