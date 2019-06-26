Экономика
Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублейИзвестия 06:05
Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства. Об этом в среду, 26 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
Обновлено в 07:58
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС
Победителем в самой главной номинации - лучший игрок сезона - стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.
Обновлено вчера в 10:53
Культура
В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы
1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
В Киеве задержали сына владельца луганского ликеро-водочного завода
Сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака.
Обновлено в 04:54
Политика
В Крыму напомнили о планах Украины и РФ вместе строить Крымский мост
По мнению спикера, при экс-президенте Ющенко РФ и Украина всерьез обсуждали планы вместе строить транспортный переход, и тогда никаких сомнений у украинских экспертов не возникало.
Обновлено в 08:05
Общество
На месте ракетного завода в Москве появится деловой центр
На месте заброшенных корпусов построят Национальный космический центр и деловой центр с технопарками площадью почти 2,89 миллионов квадратных метров.
Обновлено в 03:33
Технологии
Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у Минстроя
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:03
Авто
Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7
Немецкий автопроизводитель представил обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
МВД ДНР назвало Сергея Моторина, который в настоящее время является помощником начальника этого управления, причастным к убийству главы ДНР Александра Захарченко и командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы).
Обновлено в 07:56
Происшествия
МВД возбудило семь дел против московского отравителя
МВД возбудило семь уголовных дел против мужчины, который отравил и ограбил более десяти человек в Москве.
Обновлено в 05:01
Общество
Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете
Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Политика
Депутата Госдумы не пустили на Украину
Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:12
Кино
Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:50
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Политика
Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ
Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.
Обновлено в 06:56
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Обновлено вчера в 14:53
Спорт
МОК лишил Международную ассоциацию бокса статуса признания
Международный олимпийский комитет (МОК) на 134-й сессии в Лозанне (Швейцария) утвердил лишение статуса признания Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:34
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Политика
В Кремле назвали условия возвращения России в ПАСЕ
Ранее ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии организации.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог
Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.
Обновлено в 07:33
Политика
Нельзя прятать камеры на дорогах, заявил Путин
Президент напомнил, что камеры видеослежения нужны для сокращения количества аварий, для того, чтобы уменьшались травматизм и смертность на дорогах.
Обновлено в 07:59
Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по дедолларизации
Доля китайского юаня достигла почти 2% мировых валютных резервов в 4 квартале 2018 года, что вдвое больше, чем в начале 2017 года.
Обновлено в 02:46
Происшествия
СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова
Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
Обновлено в 05:54
Политика
Путин поздравил Зюганова с юбилеем
Обновлено в 07:26