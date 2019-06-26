Общество

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублейИзвестия 06:05

Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства. Об этом в среду, 26 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.
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Глава Роскомнадзора сообщил о грозящем Google штрафе в 700 тыс. руб

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Жаров пригрозил Google штрафом в 700 тыс. руб. за снижение фильтрации трафика

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Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
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В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
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Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что первые комплексы ПВО С-400 поставят Турции в июле этого года.
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В Саратове ФСБ предотвратила теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
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РФС утвердил новый лимит на легионеров

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
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Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию

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Атмосферное давление в Москве резко упадет

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В Минпромторге объяснили большие траты Мантурова на командировки

Во вторник издание «Ведомости», ссылаясь на организацию Transparency International Russia сообщило, что в 2016 и 2017 году Минпромторг потратил на командировки своих сотрудников порядка 20 миллионов рублей.
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Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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В Челябинске машина сбила четырех пешеходов

Автомобиль вылетел на тротуар в Челябинске и сбил четырех пешеходов, они госпитализированы.
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Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

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На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

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Кабинет министров продлил действие продовольственного эмбарго на 2020 год.
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Курительные комнаты хотят вернуть в аэропорты, сообщает ТАСС.
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МВД разработало новый регламент по регистрации автомобилей

Министерство внутренних дел России подготовило проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним.
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Гинер допустил приглашение иностранных клубов в РПЛ

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Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья

Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
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Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
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Джордж Мартин оценил сериал «Чернобыль»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сериал HBO «Чернобыль» усилил общественный интерес к трагедии 1986-го года.
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На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских

Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
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Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные

Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.
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В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой - она родила мальчика Леона от Кирилла Сафонова.
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Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.
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Двое десантников погибли в Крыму

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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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