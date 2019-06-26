Технологии
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублейДождь 06:23
Роскомнадзор до конца июля заведет новое административное дело в отношении Google из-за снижения фильтрации трафика от контента, запрещенного в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова. Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.
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