Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублейДождь 06:23

Роскомнадзор до конца июля заведет новое административное дело в отношении Google из-за снижения фильтрации трафика от контента, запрещенного в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова. Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублей

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