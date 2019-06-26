Технологии

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублейИзвестия вчера в 06:05

Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства. Об этом в среду, 26 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.
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Google грозит штраф до 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства

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Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ

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Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей

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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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После катастрофы Ан-24 в Бурятии возбуждено дело

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Компания Cooler Master во второй половине текущего года, по сообщениям сетевых источников, выведет на рынок мониторы GM219-30 и GM219-35, предназначенные для использования в составе игровых настольных систем.
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Стали известны города России с самым большим количеством автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
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Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков

Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
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Kia представил новый кросс-хэтчбек Kia XCeed

Сегодня состоялась официальная презентация нового "внедорожного" KIA XCeed.
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В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

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Армия и оружие

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Обновлено в 03:21
Происшествия

В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек

Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.
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Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
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Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии

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"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
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Футбол

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Премьер Эстонии возмутился возвращением России права голоса в ПАСЕ

Вслед за президентом Эстонии решение восстановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудил и глава эстонского правительства Юри Ратас.
Обновлено в 03:50
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Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Новые скоростные бронемашины для морпехов разрабатывают в РФ

Боевая машина, разрабатываемая для морских пехотинцев, должна заменить своих предшественников БМП-ЗФ и БТ-ЗФ, которые могли двигаться в воде с максимальной скоростью в 10 километров в час.
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В Великобритании открылся музыкальный фестиваль Гластонбери

Гластонберийский музыкальный фестиваль (привычно именуемым Гластонбери), открывшийся в среду в графстве Сомерсет, совпал по времени с приходом в Великобританию первой в этом году волны настоящей жары.
Обновлено в 03:30
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Минимальная стоимость недельного отдыха в Крыму на двоих, включающего перелет и проживание, в июне-июле составляет порядка 30 тысяч рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.
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В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем

В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
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Экономика

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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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