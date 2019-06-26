Технологии
Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублейИзвестия вчера в 06:05
Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства. Об этом в среду, 26 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.
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Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ
Российская газетавчера в 05:56
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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После катастрофы Ан-24 в Бурятии возбуждено дело
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Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
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Стали известны города России с самым большим количеством автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
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Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков
Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
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Сегодня состоялась официальная презентация нового "внедорожного" KIA XCeed.
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Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
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В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек
Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.
Обновлено в 02:31
Общество
В Челябинской области продают особняк с унитазом в виде трона
Трёхэтажный особняк выставили на продажу на сайте N1 за 80 миллионов рублей.
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Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 06:08
Политика
Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии
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Недвижимость
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"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
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«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
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Премьер Эстонии возмутился возвращением России права голоса в ПАСЕ
Вслед за президентом Эстонии решение восстановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудил и глава эстонского правительства Юри Ратас.
Обновлено в 03:50
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Новые скоростные бронемашины для морпехов разрабатывают в РФ
Боевая машина, разрабатываемая для морских пехотинцев, должна заменить своих предшественников БМП-ЗФ и БТ-ЗФ, которые могли двигаться в воде с максимальной скоростью в 10 километров в час.
Обновлено в 03:46
Общество
В Великобритании открылся музыкальный фестиваль Гластонбери
Гластонберийский музыкальный фестиваль (привычно именуемым Гластонбери), открывшийся в среду в графстве Сомерсет, совпал по времени с приходом в Великобританию первой в этом году волны настоящей жары.
Обновлено в 03:30
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
Минимальная стоимость недельного отдыха в Крыму на двоих, включающего перелет и проживание, в июне-июле составляет порядка 30 тысяч рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.
Обновлено в 03:29
Происшествия
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Обновлено 25 июня в 07:15
Транспорт
Макаровский мост откроют 1 июля, но скорость движения ограничат
Макаровский мост для автомобилистов откроют 1 июля – скорее всего, ближе к вечеру.
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Происшествия
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика
ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов
Руководитель рабочей группы по финансам при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Александр Любосердов, который принимал участие в разработке инструкции ЦБ для предпринимателей, говорит, что столкнуться с блокировкой может любой предприниматель, так как каждый банк имеет свои критерии «сомнительности» операций.
Обновлено вчера в 15:44