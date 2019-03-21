Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продуктыИзвестия 08:15
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества. Так, в 95% отечественных соков и морсов не оказалось добавок и консервантов.
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с чего всё началось
В России выпускают немало товаров высокого качества. Например, в 95 процентах отечественных соков и морсов, которые исследовало Роскачество, совсем не было добавок, консервантов. Об этом рассказал "РГ" глава Роскачества Максим Протасов.Российская газета06:27
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Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
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Десятки человек погибли при крушении туристического парома в Ираке
По меньшей мере 45 человек погибли при крушении туристического парома, следовавшего по реке Тигр, в районе города Мосул в Ираке.
Обновлено в 09:41
Интернет
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Серьезная уязвимость найдена в операционной системе Google Android, она позволяет получать доступ к конфиденциальным данным.
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Политика
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Кино
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Обновлено вчера в 07:08
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Один из ближайших помощников Ким Чен Ына приехал в Москву
В Москве с визитом находится один из ближайших помощников лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чхан Сон, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванные источники.
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Политика
Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий
По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 09:11
Хоккей
Лучший бомбардир «Спартака» в КХЛ Радивоевич завершил карьеру игрока
Лучший бомбардир московского "Спартака" в истории встреч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) словацкий нападающий Бранко Радивоевич больше не будет выступать, сообщает "Советский спорт".
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В Калининградской области вновь растет число болеющих раком
В Калининградской области вновь растет число онкобольных. К такому выводу пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 09:35
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Персональные данные пациентов оказались в открытом доступе в госзакупках
Управление здравоохранения Липецкой области опубликовало на сайте госзакупок личные данные пациентов, заявляют активисты движения «Пациентский контроль» в Facebook.
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«Роскачество» определило лучшие наушники
По итогам тестирования лучшими стали беспроводные наушники WH-1000XM2, WH-H900N hear on 2 Wireless NC и MDR-100ABN производства Sony.
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